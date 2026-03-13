बिना OTP भी बुक होगा गैस सिलेंडर, 3 दिनों में मिलेगी होम डिलीवरी, जहानाबाद डीएम के सख्त निर्देश

जहानाबाद: अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच रसोई गैस की किल्लत को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों पर लगाम लगाने के लिए जहानाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीएम अलंकृता पाण्डेय ने सभी गैस वितरण एजेंसियों के प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की.

डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में घरेलू गैस का प्रयाप्त स्टॉक उपलब्ध है और जनता को घबराने या पैनिक बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. ​बैठक के दौरान गैस एजेंसियों ने पुष्टि की कि जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. कुछ असामाजिक तत्व कृत्रिम संकट की अफवाह फैला रहे हैं.

डीएम ने उपभोक्ताओं से अपील की कि पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिनों के बाद ही नई बुकिंग कराएं और अपना ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरा कर लें. उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार अब बिना ओटीपी के भी गैस बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है. बुकिंग के बाद 2 से 3 कार्य दिवसों के भीतर सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी. ​

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डीएम ने एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा को निर्देश दिया कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर गैस एजेंसियों और गोदामों की नियमित जांच की जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध भंडारण या अनधिकृत बिक्री पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी.

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि ​सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चिन्हि्त कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम जनता किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत सीधे जिला आपूर्ति कार्यालय में दर्ज करा सकती है. इस महत्वपूर्ण बैठक में एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता निपुन कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी होमा इरफान, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मुकेश कुमार और जिले के सभी गैस एजेंसियों के प्रबंधक मौजूद रहे.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

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