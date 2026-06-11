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जहानाबाद दोहरा हत्याकांड: नोटिस के बाद भी नहीं किया सरेंडर, SP के निर्देश पर 8 फरार आरोपियों की संपत्ति जब्त, JCB से तोड़ा घर

Jehanabad News: जहानाबाद दोहरा हत्याकांड में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है. 8 फरार आरोपियों ने नोटिस के बाद भी सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद SP के निर्देश पर उनकी संपत्ति जब्त की गई और JCB से घर को भी ध्वस्त किया गया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 11, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:55 AM IST
जहानाबाद दोहरा हत्याकांड: नोटिस के बाद भी नहीं किया सरेंडर, SP के निर्देश पर 8 फरार आरोपियों की संपत्ति जब्त, JCB से तोड़ा घर
Image Credit: जहानाबाद दोहरा हत्याकांड

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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जहानाबाद दोहरा हत्याकांड: आरोपियों ने नहीं किया सरेंडर तो संपत्ति की गई जब्त
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