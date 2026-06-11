कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, पुलिस ने फरार आरोपियों की चल और अचल संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया. घर का सामान जब्त किया गया और उसके कुछ ही देर बाद, बुलडोजर का इस्तेमाल करके आरोपियों के बनाए गए ढांचों को गिरा दिया गया. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया. पुलिस अधीक्षक (SP) ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड के मामले में कुल 14 लोगों को नामजद किया गया है. 14 आरोपियों में से दो को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और दो नाबालिग हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार, बाकी आठ फरार आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई चल रही है. SP ने जोर देकर कहा कि कानून से भागने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.