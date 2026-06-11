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Jehanabad News: उत्तर प्रदेश के 'योगी मॉडल' की तर्ज पर, अब बिहार के जहानाबाद में 'सम्राट मॉडल' जैसी सख्त कार्रवाई देखने को मिली है. पुलिस ने शिवम कुमार और उनके चाचा मुन्ना कुमार सिंह की हाई-प्रोफाइल हत्या के मामले में अब तक की सबसे सख्त और अहम कार्रवाई की है. कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने न सिर्फ फरार आरोपियों की संपत्तियां जब्त कीं, जेसीबी मशीन मंगाकर आरोपियों के ठिकाने को ध्वस्त भी कर दिया. इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. यह घटना भेलावर थाना क्षेत्र के निसारपुरा गांव की है, जहां इस चर्चित दोहरे हत्याकांड के बाद तनाव और आक्रोश का माहौल था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए, SP अपराजित लोहान के निर्देश पर भारी पुलिस बल के साथ एक टीम निसारपुरा गांव पहुंची. शुरुआत में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस ने फरार आरोपियों के घरों पर औपचारिक नोटिस चस्पा किए. पारंपरिक ढोल (डुगडुगी) बजाया गया और लाउडस्पीकर से सार्वजनिक घोषणाएं करके आरोपियों को तुरंत सरेंडर करने की चेतावनी दी गई. पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर वे शाम तक सरेंडर नहीं करते हैं, तो उन्हें नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा. जब इस चेतावनी का फरार आरोपियों पर कोई असर नहीं हुआ और बुधवार शाम तक किसी ने सरेंडर नहीं किया, तो पुलिस एक बार फिर गांव में दाखिल हुई. हालांकि, इस बार पुलिस अकेली नहीं थी, उनके साथ एक गरजती हुई JCB मशीन भी थी.
कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, पुलिस ने फरार आरोपियों की चल और अचल संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया. घर का सामान जब्त किया गया और उसके कुछ ही देर बाद, बुलडोजर का इस्तेमाल करके आरोपियों के बनाए गए ढांचों को गिरा दिया गया. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया. पुलिस अधीक्षक (SP) ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड के मामले में कुल 14 लोगों को नामजद किया गया है. 14 आरोपियों में से दो को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और दो नाबालिग हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार, बाकी आठ फरार आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई चल रही है. SP ने जोर देकर कहा कि कानून से भागने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.