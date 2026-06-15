एसपी ने बताया, बचे हुए फरार आरोपियों में से 5 के घर की कुर्की पहले ही की जा चुकी थी. आज दो और आरोपियों के घर कुर्की के आदेश पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें अंकित कुमार के घर की कुर्की की गई, जबकि नीतीश कुमार ने पुलिसिया दबिश के कारण थाने में सरेंडर कर दिया. एसपी अपराजित लोहान ने स्पष्ट किया कि मामले में बचे हुए अन्य 5 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. उन्हें भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. इसके साथ ही, गांव में किसी भी प्रकार के दोबारा तनाव को रोकने और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित के घर पर स्टैटिक पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.