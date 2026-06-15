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जहानाबाद पुलिस की दबिश, कुर्की-जब्ती के डर से मुख्य आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर

जहानाबाद के भेलावर थाना क्षेत्र के निसरपुरा गांव में हुए चर्चित चाचा-भतीजा दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण मुख्य आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है. सोमवार को जब पुलिस टीम फरार आरोपी नीतीश कुमार के घर कुर्की-जब्ती करने पहुंची, तो पुलिसिया खौफ के कारण उसने कार्रवाई के बीच में ही टाउन थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Saurabh Jha
Published: Jun 15, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:01 PM IST
जहानाबाद पुलिस की दबिश, कुर्की-जब्ती के डर से मुख्य आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर
Image Credit: जहानाबाद में पुलिस का खौफ

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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