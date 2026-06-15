राज्य चुनें
जहानाबाद जिले के भेलावर थाना क्षेत्र के निसरपुरा गांव में हुए चर्चित चाचा-भतीजा दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस का कानून का इकबाल बुलंद होता दिख रहा है. पुलिस की चौतरफा दबिश और लगातार जारी एक्शन के कारण अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है. सोमवार को एक बड़े घटनाक्रम में, फरार चल रहे मुख्य आरोपियों में से एक नीतीश कुमार के घर जैसे ही पुलिस कुर्की-जब्ती करने पहुंची, पुलिसिया खौफ के कारण उसने कार्रवाई के बीच में ही टाउन थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया. बताते चलें कि निसरपुरा दोहरे हत्याकांड के बाद से इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ था.
इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को खुद आईजी विकास वैभव भी जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे. इसके तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए. सोमवार की शाम भारी पुलिस बल के साथ टीम फरार आरोपियों के घर कुर्की करने पहुंची. पुलिस ने पहले आरोपी अंकित कुमार के घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई पूरी की. इसके बाद जैसे ही टीम दूसरे आरोपी नीतीश कुमार के घर पहुंची और कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई, पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण आरोपी नीतीश ने बिना समय गंवाए सीधे टाउन थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया. वहीं, सोमवार की सुबह ही दो अन्य आरोपियों ने कोर्ट में भी सरेंडर कर दिया.
इस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि निसरपुरा गांव में कुछ दिनों पूर्व हुए चाचा-भतीजे के हत्याकांड में कुल 17 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते इनमें से 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. अपराधियों पर लगातार कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.
एसपी ने बताया, बचे हुए फरार आरोपियों में से 5 के घर की कुर्की पहले ही की जा चुकी थी. आज दो और आरोपियों के घर कुर्की के आदेश पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें अंकित कुमार के घर की कुर्की की गई, जबकि नीतीश कुमार ने पुलिसिया दबिश के कारण थाने में सरेंडर कर दिया. एसपी अपराजित लोहान ने स्पष्ट किया कि मामले में बचे हुए अन्य 5 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. उन्हें भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. इसके साथ ही, गांव में किसी भी प्रकार के दोबारा तनाव को रोकने और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित के घर पर स्टैटिक पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.