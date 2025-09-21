Jehanabad News: फल्गु नदी में दो भाई गिरे, ग्रामीणों ने एक को बचाया, छोटा भाई काल के गाल में समाया

जहानाबाद जिले के लक्ष्मीपुर गांव में फल्गु नदी में डूबकर 10 वर्षीय मोनू की मौत हो गई. बड़ा भाई सोनू अचानक फिसलकर नदी में गिरा था, जिसे बचाने के लिए मोनू ने छलांग लगा दी. ग्रामीणों ने सोनू को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन मोनू की जान नहीं बचाई जा सकी. इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
जहानाबाद जिले के ओकरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. गांव के मनोज कुमार के दो बेटे सोनू और मोनू सुबह शौच के लिए फल्गु नदी किनारे गए थे. इसी दौरान बड़ा बेटा सोनू अचानक फिसलकर गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा.
सोनू को संकट में देखकर उसका छोटा भाई मोनू घबराए बिना नदी में कूद पड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा. लेकिन तेज बहाव में मोनू खुद फंस गया और गहरे पानी में समा गया. इस दौरान दोनों बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया.
ग्रामीणों की तत्परता से सोनू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मोनू की जान नहीं बचाई जा सकी. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मोनू का शव नदी से बाहर निकाला. मासूम की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना की सूचना मिलते ही ओकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा और आर्थिक सहायता देने की मांग की है, ताकि दुख की इस घड़ी में परिवार को सहारा मिल सके.
इनपुट- अमरजीत कुमार यादव
