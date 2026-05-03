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जहानाबाद शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, ड्यूटी से गायब रहने वाले 46 शिक्षकों का वेतन रुका

जहानाबाद जिले में मैट्रिक और इंटर कम्पार्टमेंटल परीक्षा के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले 46 शिक्षकों का वेतन शिक्षा विभाग ने रोक दिया है. केंद्राधीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 27 इंटर और 19 मैट्रिक परीक्षा के शिक्षक शामिल हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 03, 2026, 11:02 PM IST

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जहानाबाद शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई
जहानाबाद शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

बिहार के जहानाबाद जिले में शिक्षा विभाग ने अनुशासन बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यहाँ मैट्रिक और इंटर की कम्पार्टमेंटल परीक्षा के दौरान अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 46 शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. विभाग ने इन सभी शिक्षकों का वेतन अस्थायी रूप से रोक दिया है. इस अचानक हुई कार्रवाई से जिले के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है. अधिकारियों का कहना है कि काम में ढिलाई और अनुशासनहीनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

दरअसल, इन सभी शिक्षकों को कम्पार्टमेंटल परीक्षा को ठीक से कराने के लिए अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर तैनात किया गया था. लेकिन जब परीक्षा केंद्रों के इंचार्ज ने अपनी रिपोर्ट विभाग को भेजी, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई. रिपोर्ट में बताया गया कि कई शिक्षक बिना किसी जानकारी के और बिना छुट्टी लिए अपनी ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं. उन्होंने इस बारे में अपने बड़े अधिकारियों से कोई अनुमति भी नहीं ली थी. जिला शिक्षा कार्यालय ने इसे बहुत गंभीर मामला माना है.

शिक्षा विभाग ने इसे सरकारी आदेश की अवहेलना और काम के प्रति लापरवाही माना है. कार्रवाई के तहत इंटर परीक्षा में गायब रहने वाले 27 शिक्षकों का वेतन 30 अप्रैल से 11 मई तक और मैट्रिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले 19 शिक्षकों का वेतन 30 अप्रैल से 6 मई तक के लिए रोक दिया गया है. विभाग ने इन सभी शिक्षकों को 3 दिन का समय दिया है ताकि वे अपनी सफाई पेश कर सकें. इस कार्रवाई के दायरे में छोटे स्कूलों के सहायक शिक्षकों से लेकर बड़े स्कूलों के प्रधानाध्यापक तक शामिल हैं.

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विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर इन शिक्षकों ने 3 दिनों के भीतर सही जवाब नहीं दिया, तो यह बात उनकी सर्विस बुक में लिख दी जाएगी, जो उनके करियर के लिए अच्छी नहीं होगी. इसके अलावा, उन पर 'बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम 1981' के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. अधिकारियों का मानना है कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण काम में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए यह सख्ती दिखाई गई है.

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