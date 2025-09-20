जहानाबाद में महज 5 रुपये को लेकर हुई एक वृद्ध सब्जी विक्रेता की हत्या, आक्रोश में महागठबंधन ने निकाला कैंडल मार्च

जहानाबाद जिले के काको में महज 5 रुपये को लेकर हुई एक वृद्ध सब्जी विक्रेता की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. घटना के विरोध में रविवार को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला. इस मार्च में राजद, माले, कांग्रेस सहित कई संगठनों के नेता और बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए.

कैंडल मार्च की शुरुआत शहर के हॉस्पिटल मोड़ से हुई और अरवल मोड़ पर जाकर समाप्त हुई, जहां मृतक सब्जी विक्रेता मोहम्मद मोसिन को श्रद्धांजलि दी गई. नेताओं ने मांग की कि हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

घटना को चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ नहीं सकी है. इसी देरी से कार्यकर्ताओं और नेताओं में आक्रोश और बढ़ गया है. राजद विधायक सतीश दास ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और गरीबों की जान ले रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

माले के विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि यह घटना साफ करती है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा. वहीं, राजद नेत्री आभा रानी ने कहा कि 5 रुपये के लिए हत्या होना सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल है और यह साबित करता है कि बिहार में शासन-प्रशासन पूरी तरह विफल हो चुका है.

सांसद प्रतिनिधि धर्मपाल सिंह यादव और राजद नेता रमेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा-जदयू के इशारे पर गरीब सब्जी विक्रेता की हत्या की गई है. उन्होंने कहा कि चार दिन बीतने के बाद भी गिरफ्तारी न होना इस बात का सबूत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में कानून-व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हुए हैं.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- 25 साल की आर्केस्ट्रा डांसर से गैंगरेप, अस्पताल में लड़ रही जिंदगी मौत की जंग

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!