Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2995361
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में थमा चुनावी शोर, शांत हुआ माहौल, अब सबकी निगाहें मतदान पर

जहानाबाद में रविवार शाम पांच बजे प्रचार की समय सीमा खत्म होते ही चुनावी माहौल पूरी तरह शांत हो गया. शहर से लेकर गांव तक जहां पहले नारों और गीतों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 10:20 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में थमा चुनावी शोर
जहानाबाद में थमा चुनावी शोर

जहानाबाद जिले में रविवार की शाम पांच बजे के बाद जैसे ही चुनाव आयोग की तय समय सीमा खत्म हुई, वैसे ही पूरे जिले का चुनावी माहौल अचानक शांत हो गया. पिछले कई दिनों से गूंज रहे लाउडस्पीकरों, नारों और गीतों की आवाज अब थम चुकी है. जिन गलियों और मोहल्लों में उम्मीदवारों के समर्थकों की गहमागहमी रहती थी, वहां अब सन्नाटा है. भोपू की आवाज, जो लगातार सुनाई देती थी, अब गायब हो गई है.

विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी कार्यालयों में पहले देर रात तक भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ कुछ मुख्य कार्यकर्ता और कर्मी ही मौजूद हैं. पोस्टर-बैनर और झंडों से सजे ये दफ्तर अब शांत हैं. प्रत्याशी और समर्थक अब भी व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रचार का रंग फीका पड़ गया है.

चुनावी वाहनों और प्रचार रथों से भरी सड़कों पर अब सामान्य यातायात लौट आया है. अब न तो भीड़ है, न लाउडस्पीकरों का शोर. शहर और गांवों की फिजा में अब सामान्य दिन जैसा सुकून लौट आया है. प्रचार थमने के बाद लोग अपने-अपने घरों में प्रत्याशियों के वादों पर चर्चा और मंथन करने में जुट गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जनता अब तक के चुनावी प्रचार और उम्मीदवारों के वादों को याद कर अपने मन में तय कर रही है कि 11 नवंबर को किसे समर्थन देना है. चौक-चौराहों पर राजनीतिक बहसें और चर्चाएं अब कम हो गई हैं. मतदाता अब शांति से सोच-विचार कर रहे हैं ताकि मतदान के दिन सही निर्णय ले सकें.

चुनावी शोर से परेशान लोगों को अब राहत मिली है. लगातार गूंजते नारों और गीतों से जो माहौल बना था, वह थमने के बाद लोगों को सुकून महसूस हो रहा है. शहर से लेकर गांव तक अब एक शांत वातावरण है.

जहानाबाद में 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं ताकि मतदान के दिन किसी तरह की अव्यवस्था न हो.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- अरवल में अमित शाह का हमला, कहा- लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद लाने की हो रही कोशिश

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Bihar Rashtrapati Shasan
Do You Know: बिहार में कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन?
Bettiah news
बेतिया में चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क, बुर्का-घूंघट में मतदाताओं की होगी पहचान जांच
Munger
मुंगेर में दहशत! दो दिन से लापता युवक का शव तालाब में बरामद, सदमे में परिजन
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव से पहले पश्चिम चंपारण में हाई अलर्ट! नेपाल बॉर्डर सील
bihar chunav 2025
'वो पूरे बांग्लादेश को बिहार में लाकर बैठा दें', राहुल गांधी पर भड़के मनोज तिवारी
bihar chunav 2025
'परिवारवादी व्यवस्था ने जंगलराज और गुंडागर्दी का तांडव किया', जनता को दिया चेतावनी!
amit shah
अरवल में अमित शाह का हमला, कहा- लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद लाने की हो रही कोशिश
bihar chunav 2025
पटना में गरजे पवन खेड़ा, कहा- बिहार अब ठान चुका बदलाव; पीएम की भाषा पर साधा निशाना
CM Nitish Rally
चुनाव-प्रचार के आखिरी दिन रोहतास-औरंगाबाद में सीएम नीतीश की जनसभा
bihar chunav 2025
बगहा में एनडीए का रोड शो, हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और भोजपुरी सितारों ने किया