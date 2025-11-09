जहानाबाद में थमा चुनावी शोर, शांत हुआ माहौल, अब सबकी निगाहें मतदान पर

जहानाबाद जिले में रविवार की शाम पांच बजे के बाद जैसे ही चुनाव आयोग की तय समय सीमा खत्म हुई, वैसे ही पूरे जिले का चुनावी माहौल अचानक शांत हो गया. पिछले कई दिनों से गूंज रहे लाउडस्पीकरों, नारों और गीतों की आवाज अब थम चुकी है. जिन गलियों और मोहल्लों में उम्मीदवारों के समर्थकों की गहमागहमी रहती थी, वहां अब सन्नाटा है. भोपू की आवाज, जो लगातार सुनाई देती थी, अब गायब हो गई है.

विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी कार्यालयों में पहले देर रात तक भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ कुछ मुख्य कार्यकर्ता और कर्मी ही मौजूद हैं. पोस्टर-बैनर और झंडों से सजे ये दफ्तर अब शांत हैं. प्रत्याशी और समर्थक अब भी व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रचार का रंग फीका पड़ गया है.

चुनावी वाहनों और प्रचार रथों से भरी सड़कों पर अब सामान्य यातायात लौट आया है. अब न तो भीड़ है, न लाउडस्पीकरों का शोर. शहर और गांवों की फिजा में अब सामान्य दिन जैसा सुकून लौट आया है. प्रचार थमने के बाद लोग अपने-अपने घरों में प्रत्याशियों के वादों पर चर्चा और मंथन करने में जुट गए हैं.

जनता अब तक के चुनावी प्रचार और उम्मीदवारों के वादों को याद कर अपने मन में तय कर रही है कि 11 नवंबर को किसे समर्थन देना है. चौक-चौराहों पर राजनीतिक बहसें और चर्चाएं अब कम हो गई हैं. मतदाता अब शांति से सोच-विचार कर रहे हैं ताकि मतदान के दिन सही निर्णय ले सकें.

चुनावी शोर से परेशान लोगों को अब राहत मिली है. लगातार गूंजते नारों और गीतों से जो माहौल बना था, वह थमने के बाद लोगों को सुकून महसूस हो रहा है. शहर से लेकर गांव तक अब एक शांत वातावरण है.

जहानाबाद में 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं ताकि मतदान के दिन किसी तरह की अव्यवस्था न हो.

इनपुट- मुकेश कुमार

