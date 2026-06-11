/जहानाबाद फायर ऑडिट रिपोर्ट: 100 में से 76 इमारतें फेल, क्या प्रशासन को है किसी बड़े मुजफ्फरपुर जैसे हादसे का है इंतजार?

जहानाबाद में अग्निशमन विभाग के एक सर्वे ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. जिले के 100 ऐसे बड़े व्यावसायिक भवनों को चिन्हित किया गया है, जहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन अनिवार्य है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 24 भवनों में ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मिले हैं. यानी बाकी के 76 भवन भगवान भरोसे चल रहे हैं. सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र की है. जिन अस्पतालों पर लोगों की जान बचाने का जिम्मा है, वही खुद बारूद के ढेर पर बैठे हैं. जांच में शामिल 60 अस्पतालों और नर्सिंग होम में से केवल 15 के पास ही वैध सुरक्षा संसाधन हैं. वहीं, 40 होटलों और रेस्टोरेंट्स में से सिर्फ 9 प्रतिष्ठान ही नियमों पर खरे उतरे हैं.