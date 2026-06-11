/जहानाबाद फायर ऑडिट रिपोर्ट: 100 में से 76 इमारतें फेल, क्या प्रशासन को है किसी बड़े मुजफ्फरपुर जैसे हादसे का है इंतजार?

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Jehanabad News: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे के बाद सरकार से लेकर प्रशासन तक की नींद टूटी है और राज्यभर में सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू हो गई है. लेकिन जहानाबाद में इस जांच में जो हकीकत सामने आ रही है, वह बेहद चौंकाने वाली है. अग्निशमन विभाग द्वारा किए गए सर्वे में जिले के 100 भवनों को चिन्हित किया गया, जहां अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है. लेकिन जांच के बाद जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
जहानाबाद में अग्निशमन विभाग के एक सर्वे ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. जिले के 100 ऐसे बड़े व्यावसायिक भवनों को चिन्हित किया गया है, जहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन अनिवार्य है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 24 भवनों में ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मिले हैं. यानी बाकी के 76 भवन भगवान भरोसे चल रहे हैं. सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र की है. जिन अस्पतालों पर लोगों की जान बचाने का जिम्मा है, वही खुद बारूद के ढेर पर बैठे हैं. जांच में शामिल 60 अस्पतालों और नर्सिंग होम में से केवल 15 के पास ही वैध सुरक्षा संसाधन हैं. वहीं, 40 होटलों और रेस्टोरेंट्स में से सिर्फ 9 प्रतिष्ठान ही नियमों पर खरे उतरे हैं.
बाकी जगहों पर न तो अग्निशमन यंत्र सही हालत में हैं, न आपातकालीन निकास की व्यवस्था है और न ही कोई फायर अलार्म सिस्टम काम कर रहा है. इस संबंध में अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा सभी चिन्हित भवन मालिकों और संचालकों को कड़ा नोटिस जारी कर दिया गया है. उन्हें जल्द से जल्द जरूरी उपकरण लगाने और फायर NOC प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
प्रशासनिक नोटिस और कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन आज व्यवस्था से कुछ सीधे सवाल हैं.
सवाल नंबर एक: क्या प्रशासन को जागने के लिए हमेशा मुजफ्फरपुर जैसे किसी बड़े और दर्दनाक हादसे का इंतजार रहता है?
सवाल नंबर दो: जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों और छोटे बाजारों तक धड़ल्ले से बन रहे बहुमंजिला भवनों की नियमित जांच पहले क्यों नहीं की गई?
सवाल नंबर तीन: बिना फायर NOC के इतने समय से इन अस्पतालों और होटलों का संचालन किसकी शह पर हो रहा था?
बहरहाल, हादसे के बाद लकीर पीटना प्रशासनिक अमले की पुरानी आदत बन चुकी है. जहानाबाद की यह रिपोर्ट बताती है कि अगर समय रहते इन 76 डिफाल्टर संस्थानों पर ताला नहीं लटकाया गया या इन्हें नियमों के दायरे में नहीं लाया गया, तो किसी भी दिन एक और बड़ा हादसा हो सकता है. अब देखना यह है कि नोटिस के बाद प्रशासन कितनी सख्ती दिखाता है.