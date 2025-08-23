Jehanabad Flood: फल्गु नदी उफान पर, तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का कहर
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2893678
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad Flood: फल्गु नदी उफान पर, तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का कहर

Jehanabad Floodपिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते जहानाबाद की फल्गु नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया हैघोसी, हुलासगंज और मोदनगंज प्रखंड के करीब 14 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. नदी का पानी खेतों और गांवों में घुस जाने से फसलें बर्बाद हो गईं और गांव झील में तब्दील हो गएजिला प्रशासन निगरानी में जुटा है और तटबंधों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:22 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में बाढ़
जहानाबाद में बाढ़

Jehanabad Flood: पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश से जहानाबाद से होकर गुजरने वाली फल्गु नदी के जल स्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, जिससे घोसी,हुलासगंज,मोदनगंज प्रखंड क्षेत्र के तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा गांव में बाढ़ के हालात हो गए. नदी का जलस्तर बढ़ने से भारथु,, नंदना,दमऊआ सहित 14 गांवों में बाढ़ का पानी खेत और गांव में फैल गया है. वही नदी के रौद्र रूप धारण कर लेने से घोसी प्रखंड के भारथु,दमऊआ समेत तकरीबन 6 गांव के समीप तटबंध भी टूट गयी.

जहानाबाद-नालंदा मुख्य सड़क पर चढ़ा बाढ़ का पानी

इतना ही नही नदी का पानी बंधुगंज के समीप जहानाबाद-नालंदा मुख्य सड़क मार्ग एनएच-33 पर भी चढ़ गया है जिससे आवगमन भी प्रभावित हो गए है. वहीं गांव में नदी का पानी घुस जाने से खेत और गांव झील में तब्दील हो गए हैं. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की रात 11बजे फल्गु नदी में अचानक पानी आ जाने से आसपास के सभी गांव में बाढ़ का पानी गुस गया. जिससे घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें : Jehanabad News: पानी मे डूबकर दो सगी बहन की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा

तटबंध टूटने से गांव का संपर्क टूटा

6 जगहों पर तटबंध टूटने से गांव का संपर्क टूट गया है. सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। उनका पूरा फसल बर्बाद हो गया. बाढ़ के पानी मे उनका पूंजी भी दुब गया. हालांकि जिला प्रशासन द्वारा नदी के आस पास के क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को सचेत किया जा रहा है.

SDO राजीव रंजन सिन्हा ने बताया

बताते चले की झारखंड में लगातार हो रही बारिश से झारखंड से निकल कर बिहार आने वाली सभी नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है. इस संबंध में SDO राजीव रंजन सिन्हा ने बताया की सभी जगहों पर निगरानी की जा रही है. टूटे तटबंधों की मरमती को लेकर कार्य किया जा रहा है.
इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

 

TAGS

Jehanabad flood

Trending news

Jehanabad news
बंद घर में हुई चोरी, 8 लाख के गहने और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ
lallan singh
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का राहुल और तेजस्वी पर हमला, कहा- बौखलाना वाजिब
Jehanabad news
जहानाबाद में 9 वर्षीय छात्र ढाई महीने से लापता, परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप
land for job scam case
वकीलों की हड़ताल के चलते टल गई 'लैंड फॉर जॉब' घोटाला केस की सुनवाई, अब कब होगी बहस
Akshara Singh
बालों में फूल लगाकर शर्माई अक्षरा सिंह, ट्रेडिशनल अवतार से जीता फैंस का दिल
Vinod Kumar Rai
सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विनोद गिरफ्तार, घर से मिले थे जले नोट, पत्नी पर भी केस दर्ज
Bihar SIR
23 दिन में सिर्फ एक पार्टी ने दर्ज कराई आपत्ति, कांग्रेस-राजद जैसे दल अभी तक दूर
Shilpi Gupta
बुरे फंसे तेजस्वी यादव! यूपी में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी से जुड़ा है कनेक्शन
Seraikela News
सरायकेला में बड़ा हादसा, कच्चा मकान ढहा, एक ही परिवार के 10 लोग मलबे में दबे
Land Records Bihar
खाता, खेसरा, रकबा से लेकर और कौन-कौन सी गड़बड़ियां जमीन के कागजात में होंगी सही?
;