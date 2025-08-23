Jehanabad Flood: फल्गु नदी उफान पर, तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का कहर

Jehanabad Flood: पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते जहानाबाद की फल्गु नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. घोसी, हुलासगंज और मोदनगंज प्रखंड के करीब 14 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. नदी का पानी खेतों और गांवों में घुस जाने से फसलें बर्बाद हो गईं और गांव झील में तब्दील हो गए. जिला प्रशासन निगरानी में जुटा है और तटबंधों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है.
Jehanabad Flood: पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश से जहानाबाद से होकर गुजरने वाली फल्गु नदी के जल स्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, जिससे घोसी,हुलासगंज,मोदनगंज प्रखंड क्षेत्र के तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा गांव में बाढ़ के हालात हो गए. नदी का जलस्तर बढ़ने से भारथु,, नंदना,दमऊआ सहित 14 गांवों में बाढ़ का पानी खेत और गांव में फैल गया है. वही नदी के रौद्र रूप धारण कर लेने से घोसी प्रखंड के भारथु,दमऊआ समेत तकरीबन 6 गांव के समीप तटबंध भी टूट गयी.
जहानाबाद-नालंदा मुख्य सड़क पर चढ़ा बाढ़ का पानी
इतना ही नही नदी का पानी बंधुगंज के समीप जहानाबाद-नालंदा मुख्य सड़क मार्ग एनएच-33 पर भी चढ़ गया है जिससे आवगमन भी प्रभावित हो गए है. वहीं गांव में नदी का पानी घुस जाने से खेत और गांव झील में तब्दील हो गए हैं. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की रात 11बजे फल्गु नदी में अचानक पानी आ जाने से आसपास के सभी गांव में बाढ़ का पानी गुस गया. जिससे घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
तटबंध टूटने से गांव का संपर्क टूटा
6 जगहों पर तटबंध टूटने से गांव का संपर्क टूट गया है. सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। उनका पूरा फसल बर्बाद हो गया. बाढ़ के पानी मे उनका पूंजी भी दुब गया. हालांकि जिला प्रशासन द्वारा नदी के आस पास के क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को सचेत किया जा रहा है.
SDO राजीव रंजन सिन्हा ने बताया
बताते चले की झारखंड में लगातार हो रही बारिश से झारखंड से निकल कर बिहार आने वाली सभी नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है. इस संबंध में SDO राजीव रंजन सिन्हा ने बताया की सभी जगहों पर निगरानी की जा रही है. टूटे तटबंधों की मरमती को लेकर कार्य किया जा रहा है.
इनपुट: मुकेश कुमार