Jehanabad News: फास्टफूड दुकान में गैस सिलेंडर फटने से लगी भयंकर आग, कई दुकानें जलकर राख

Jehanabad Cylinder Blast: जहानाबाद से बड़ी खबर है. यहां एक फास्टफूड दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखे दो गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गए. सिलेंडर ब्लास्ट से पास के किराना दुकान समेत तीन दुकानें जलकर राख हो गई. घटना परस बीघा थाना क्षेत्र के ओयना–लखापुर गांव की है. आग लगने का स्पष्ट कारणों का पता नही चल सका है. बताया जाता है कि सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए. धमाकों के बाद आग तेजी से फैल गई और पास की किराना दुकान समेत तीन दुकानें इसकी चपेट में आ गईं.

तीनों दुकानों के अंदर रखा सारा सामान कुछ ही मिनटों में खाक हो गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने घंटो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. जिससे आग अन्य घरों और दुकानों तक फैलने से बच गयी. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. लेकिन लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

वहीं राहत कार्य के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने फास्टफूड दुकान में रखे दो खाली सिलेंडर समेत कुल पांच गैस सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाले. स्थानीय ग्रामीण इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बता रहे है. इधर पुलिस और फायर विभाग की टीम ने सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल प्रशासन ने पीड़ित दुकानदारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार