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जहानाबाद मासूम हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव, व्यवस्था और समाज पर साधा तीखा निशाना

Jehanabad News: जहानाबाद के गुरुकुल हॉस्टल एंड स्कूल में पांच वर्षीय मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध और उसकी निर्मम हत्या की मामला अब तुल पकड़ते जा रहा. आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मिलने पैतृक गांव पहुंचे. पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार की आर्थीक सहायता की और न्याय दिलाने की भरोसा भी दिलाया.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:26 PM IST

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पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र
पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद के गुरुकुल हॉस्टल एंड स्कूल में पांच वर्षीय मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध और उसकी निर्मम हत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है. इसी कड़ी में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने मृतक छात्र के पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की और कहा कि इस मामले में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए.

मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने पुलिस प्रशासन और पूरी व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि बच्चे के साथ एक नहीं बल्कि दो लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है. इसके बावजूद पुलिस अब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में जिम्मेदार लोगों को शर्म आनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: गुरुकुल हॉस्टल में 5 साल के मासूम की हत्या मामला: बाथरूम से मिले खून के धब्बे

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पप्पू यादव ने समाज की चुप्पी पर भी गहरी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि हर घटना के लिए केवल पुलिस को दोष देना सही नहीं है, बल्कि समाज भी उतना ही जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तब समाज और नेता जातियों में बंट जाते हैं और कोई भी सड़कों पर उतरकर आवाज नहीं उठाता. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नीट छात्रा की मौत के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन उस समय कोई अन्य जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया.

बिहार की राजनीति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी में कई लोग मुख्यमंत्री बनने की होड़ में हैं. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी को नहीं पता कि कब किसे उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार दिल्ली से संचालित हो रही है और जनता की उम्मीदें लगातार टूट रही हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी कई क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर चुकी है और अब नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.

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