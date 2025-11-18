Advertisement
Jehanabad News: धान काटने के बाद आराम करने पीपल के पेड़ के नीचे गए थे, बैलेंस बिगड़ा और जा गिरे कुएं में, हो गई मौत

Jehanabad News: जहानाबाद से एक खबर सामने आ रही हैं, जहां एक व्यक्ति धान काट के आराम करने बैठा था लेकिन उसे पता नहीं था कि आज वह आराम करने जाएगा और उसकी जान चली जाएंगी. दरअसल युवक को झाडियों में बने कुएं के न दिखाई देने के कारण उसकी जान चली गई हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:26 PM IST

Jehanabad News: जहानाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही हैं, जहां एक मजदूर की धान की कटाई करने के दौरान कुएं में गिरकर मौत हो गई है. यह घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के सागरपुर गांव की है. मृतक की पहचान 60 वर्षीय रामदुलार यादव के रूप में की गई है. 

परिजनों ने बताया कि रामदुलार गांव के बधार स्थित पोखर पर धान की कटाई करने गए थे. इसी दौरान वे पास में ही स्थित पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने पहुंचे. पेड़ के समीप लेकिन झाड़ी अधिक होने के कारण वह वहां पर बने कुएं का अंदाजा नहीं लग पाए और अचानक से उसमें जाकर गिर पड़े. जब तक लोगों को उनकी खबर होती तब तक मौत हो चुकी थी. 

परिजनों ने बताया कि वे लोग भी पास में ही धान की कटाई कर रहे थे, जब काफी देर तक रामदुलार दिखाई नहीं दिए तो उन लोगों ने खोजबीन शुरू की. खोजबीन के दौरान पता चला कि वे कुएं में गिरे हुए हैं. शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे और उन्हें बाहर निकाला, लेकिन जब तक उनको बाहर निकाला जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में छानबीन करने लगी. उसको बाद उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

