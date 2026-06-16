/जहानाबाद में जन सुराज के जिलाध्यक्ष के घर बड़ी चोरी, खिड़की का ग्रिल तोड़कर 8 लाख के समान ले उड़े चोर

पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय लोगों के जुटने और पुलिस के मौके पर पहुंचने में करीब आधा से एक घंटे का लंबा वक्त लग गया. पुलिस की इसी सुस्ती और देरी का फायदा उठाकर चोर कमरे की खिड़की के सहारे सारा कीमती सामान समेटकर रफूचक्कर हो गए. इस वारदात के बाद पीड़ित जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली और रात्रि गश्ती पर तीखे सवाल उठाए हैं. उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि होरीलगंज मोहल्ले में चोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है. महज दो-तीन दिन पहले ही पड़ोस के एक अन्य घर में भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था. उस घटना का CCTV फुटेज भी पुलिस को मुहैया कराया गया था, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं.