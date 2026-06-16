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जहानाबाद में जन सुराज के जिलाध्यक्ष के घर बड़ी चोरी, खिड़की का ग्रिल तोड़कर 8 लाख के समान ले उड़े चोर

Jehanabad News: जहानाबाद में जन सुराज के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा के घर बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर घर में प्रवेश किया और करीब 8 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण समेत कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली और रात्रि गश्ती पर सवाल उठ रहे हैं.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 16, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:11 AM IST
जहानाबाद में जन सुराज के जिलाध्यक्ष के घर बड़ी चोरी, खिड़की का ग्रिल तोड़कर 8 लाख के समान ले उड़े चोर
Image Credit: जहानाबाद में जन सुराज के जिलाध्यक्ष के घर बड़ी चोरी, खिड़की का ग्रिल तोड़कर 8 लाख के समान ले उड़े चोर

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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