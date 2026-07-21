/जहानाबाद में जमीन विवाद में 55 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, बेटे के बाद अब पिता की भी ले ली जान

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Jehanabad crime news: बिहार के जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. जिले के बराबर थाना क्षेत्र के डकरा मोड़ के समीप जमीन विवाद में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. मृतक की पहचान परसौना गांव निवासी 55 वर्षीय विजय यादव के रूप में हुई है.
परिजनों के अनुसार, विजय यादव सोमवार देर शाम घर से गेहूं पिसाने के लिए निकले थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही कुछ दबंग आरोपियों ने डकरा मोड़ के पास उन्हें घेर लिया और उनकी गर्दन में गोली मार दी. गोली लगते ही विजय यादव लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी आसानी से फरार हो गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्या के पीछे पुराना जमीन विवाद बताया जा रहा है.
बताया जा रहा है कि यह विवाद काफी समय से चला आ रहा था. इसी जमीन विवाद में पिछले वर्ष 4 जनवरी 2025 को विजय यादव के 24 वर्षीय बेटे लोकनाथ यादव की भी घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बेटे की हत्या के बाद से दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव बना हुआ था और अब पिता की भी हत्या कर दिए जाने से इलाके में दहशत का माहौल है. इस दोहरे हत्याकांड से मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष फूलचंद कुमार यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.