जहानाबाद में कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती, हथियार के बल पर ज्वेलर्स से डेढ़ लाख की लूट

Jehanabad News: जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र में हथियारबंद बाइक सवार अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी से डेढ़ लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण लूट लिएघटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गयापुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:54 AM IST

Jehanabad News: बिहार में कानून-व्यवस्था को सख्त करने के सरकारी दावों के बावजूद अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं. गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पुलिस को सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद सूबे में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला जहानाबाद जिले से सामने आया है, जहां हथियारबंद बाइक सवार अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी से बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस व्यवस्था को खुली चुनौती दी है.

यह सनसनीखेज वारदात काको थाना क्षेत्र के अलगाना मोड़ के समीप हुई है. जानकारी के अनुसार, आभूषण व्यवसायी अनिल कुमार रविवार की शाम अपनी दुकान बंद कर बाइक से अपने गांव मिश्र बीघा लौट रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी बाइक रुकवाई और रुपये से भरा बैग छीनने का प्रयास किया. जब व्यवसायी ने विरोध किया तो पीछे से आए दो अन्य अपराधियों ने पिस्टल तान दी. हथियार देखकर व्यवसायी डर गए और जान बचाने के लिए बैग बदमाशों के हवाले कर दिया.

ये भी पढ़ें: ताला तोड़कर घर में घुसा पति, दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का किया गैंगेरप, पटना में सनसनी

पीड़ित अनिल कुमार ने बताया कि बैग में करीब डेढ़ लाख रुपये नकद के अलावा सोने और चांदी के कीमती आभूषण रखे हुए थे. लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही काको थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. इसके साथ ही संभावित ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी भी की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी. वहीं, दिनदहाड़े हुई इस लूट की घटना ने एक बार फिर जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. व्यापारियों और आम लोगों में बढ़ते अपराध को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

