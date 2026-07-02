/जहानाबाद में वज्रपात का कहर: खेत में काम कर रही युवती पर गिरी आकाशीय बिजली, मौके पर ही मौत

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Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना परसबीघा थाना क्षेत्र के मदील पंचायत अंतर्गत पकरी गांव की है. मृतका की पहचान गांव निवासी दिनेश दास की 22 वर्षीय पुत्री पिंकी कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मदील पंचायत के मुखिया बबलू यादव ने बताया कि बुधवार की शाम पिंकी कुमारी गांव के पास खेत में कृषि कार्य कर रही थीं. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे उन पर गिर गई. वज्रपात की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गईं और मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ीं.
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण और परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि, अस्पताल पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद पिंकी कुमारी को मृत घोषित कर दिया. इस दर्दनाक हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.
घटना की सूचना मिलते ही परसबीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है. वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र उचित मुआवजा और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.