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जहानाबाद में वज्रपात का कहर: खेत में काम कर रही युवती पर गिरी आकाशीय बिजली, मौके पर ही मौत

Jehanabad News: जहानाबाद के परसबीघा थाना क्षेत्र के पकरी गांव में खेत में काम कर रही 22 वर्षीय युवती की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 02, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:24 AM IST
जहानाबाद में वज्रपात का कहर: खेत में काम कर रही युवती पर गिरी आकाशीय बिजली, मौके पर ही मौत
Image Credit: जहानाबाद में वज्रपात का कहर: खेत में काम कर रही युवती पर गिरी आकाशीय बिजली, मौके पर ही मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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