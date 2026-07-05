/जहानाबाद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुराल वाले फरार, हत्या का आरोप

Jehanabad News: जहानाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के पास जमकर हंगामा किया. आक्रोशित परिजनों ने शव को अस्पताल मोड़ के समीप सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. हालांकि, बाद में स्थानीय लोगों के समझाने पर जाम समाप्त कराया गया. घटना परसबिगहा थाना क्षेत्र के झुनाठी गांव की है. मृतका की पहचान लक्ष्मण कुमार की पत्नी शीतल कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. शीतल कुमारी मूल रूप से झारखंड के धनबाद जिले के भूलीडीह की रहने वाली थी. उसकी शादी दो वर्ष पूर्व झुनाठी गांव निवासी लक्ष्मण कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. दंपति का एक वर्ष का बेटा भी है.