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जहानाबाद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुराल वाले फरार, हत्या का आरोप

Jehanabad News: जहानाबाद के परसबिगहा थाना क्षेत्र के झुनाठी गांव में 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मच गया. मायके पक्ष ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 05, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:43 AM IST
जहानाबाद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुराल वाले फरार, हत्या का आरोप
Image Credit: जहानाबाद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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