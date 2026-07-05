/जहानाबाद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुराल वाले फरार, हत्या का आरोप

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Jehanabad News: जहानाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के पास जमकर हंगामा किया. आक्रोशित परिजनों ने शव को अस्पताल मोड़ के समीप सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. हालांकि, बाद में स्थानीय लोगों के समझाने पर जाम समाप्त कराया गया. घटना परसबिगहा थाना क्षेत्र के झुनाठी गांव की है. मृतका की पहचान लक्ष्मण कुमार की पत्नी शीतल कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. शीतल कुमारी मूल रूप से झारखंड के धनबाद जिले के भूलीडीह की रहने वाली थी. उसकी शादी दो वर्ष पूर्व झुनाठी गांव निवासी लक्ष्मण कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. दंपति का एक वर्ष का बेटा भी है.
मायके पक्ष का कहना है कि शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ समय से शीतल को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी जानकारी वह फोन के माध्यम से अपने परिजनों को देती रहती थी. परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष दहेज में सोने के आभूषणों की मांग को लेकर शीतल को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शीतल के पति का अपनी मामी के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध करने पर शीतल के साथ मारपीट की जाती थी.
शनिवार को इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान पति ने शीतल का मोबाइल फोन तोड़ दिया, ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके. इसके बाद पति और अन्य ससुराल वालों ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद मायके वालों को फोन कर केवल शीतल की मौत की सूचना दी गई. जब मायके पक्ष के लोग झुनाठी गांव पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मृतका के पति, सास समेत ससुराल पक्ष के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार थे.
इधर, घटना की सूचना मिलने पर परसबिगहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है. इस संबंध में परसबिगहा थानाध्यक्ष ने ऑफ कैमरा बताया कि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. उन्होंने कहा कि मायके पक्ष के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.