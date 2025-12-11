मामूली बहस से मचा कोहराम! पप्पू यादव ने अजीत के सीने में उतार दी गोली, हालत गंभीर

Jehanabad Crime: बिहार में अपराधियों के हौसले दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला जहानाबाद का है, जहां घोसी थाना क्षेत्र के सुजातपुर गांव में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को उसके घर के पास गोली मार दी. वारदात के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

विवाद से शुरू हुआ मामला

घायल युवक की पहचान 28 वर्षीय अजीत कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, बुधवार देर शाम अजीत अपने साथी के साथ बाइक से वंशीबिगहा सब्जी लेने गया था. वहां गांव का ही युवक पप्पू यादव पहले से मौजूद था. किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई. इसी दौरान पप्पू ने अजीत को गोली मारने की धमकी दी. डर के कारण अजीत वहां से भागकर गांव लौट आया.

घर लौटते ही चली गोलियां

ग्रामीणों को घटना की जानकारी देते समय ही पप्पू यादव अचानक वहां पहुंच गया और अजीत पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. एक गोली सीधे उसके सीने में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उसे पहले PHC घोसी ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल और फिर पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि गोली सीने में फंसी है और समय पर उपचार न मिलने पर जान को खतरा हो सकता है।

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी फरार

घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष शैलेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने आरोपी पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. परिजनों का कहना है कि अजीत का किसी से कोई पुराना विवाद नहीं था और मामूली बहस के कारण इस गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार