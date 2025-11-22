Advertisement
Jehanabad: बाइक से गिरकर मां की मौत, गोद में बैठी बच्ची सुरक्षित... गांववालों ने बताया चमत्कार

Jehanabad: जहानाबाद से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. बाइक से गिरकर एक महिला की मौत हो गई, वही उसकी गोद में मौजूद नवजात बच्ची सुरक्षित है. घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि गिरते समय शायद मां की गोद ने ही ढाल का काम किया, जिससे बच्ची की जान बच गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:57 PM IST

Jehanabad: जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत होने की खबर सामने आई है. महिला की गौद में मौजूद नवजात बच्ची सुरक्षित बच गई. घटना के बाद बच्ची को सुरक्षित देखकर स्थानीय लोग भी हैरान रह गए. घटना शकुराबाद थाना क्षेत्र के रतनी ब्लॉक के समीप की है. मृतका की पहचान धनरुआ थाना क्षेत्र के महादेव बिगहा गांव निवासी सुजीत कुमार की पत्नी निभा कुमारी के रूप में हुई है.

घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि वह अपने मायके काको थाना अंतर्गत सातनपुर गांव से अपने चचेरे भाई के साथ बाइक से कुर्था में आयोजित सत्संग में शामिल होने जा रही थीं. साथ में अपने नवजात बच्ची को भी गोद में ले रखी थी. इसी दौरान रतनी ब्लॉक के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइक सवार सभी सड़क पर गिर पड़े. इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं.जबकि नवजात बच्ची पूरी तरह सुरक्षित रही, बाइक चला रहे उनके चचेरे भाई को हल्की चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को आनन-फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सड़क पर गिरने के बाद भी नवजात बच्ची को एक खरोंच तक नहीं आई. मामले में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गिरते समय शायद मां की गोद ने ही ढाल का काम किया और बच्ची किसी गंभीर चोट से बच गई. स्थानीय लोगों ने नवजात के सुरक्षित रहने को ईश्वर की कृपा बताया और कहा कि इतनी भयावह दुर्घटना में उसका यूं बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है.अस्पताल में जब डॉक्टरों ने बच्ची की जांच की तो वह पूरी तरह सुरक्षित पाई गई. बच्ची को सुरक्षित देखकर परिजनों ने राहत की सांस ली, हालांकि मां को खोने का सदमा उन्हें लगातार तोड़ रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए हैं. निभा का शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और घर में मातम पसर गया. इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करने में जुटी है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

