/जहानाबाद: 1 बच्चे की मां और 4 बच्चों का पिता, दोनों को एक दूसरे से हुआ प्यार... परिजनों ने होटल में पकड़ा

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जहानाबाद से प्रेम प्रसंग का एक अनूठा मामला सामने आया है, जहां 1 बच्चे की मां को 4 बच्चों के पिता और टेंपो चालक से प्यार हो गया. लगभग एक साल से चोरी-छिपे चल रहे इस अफेयर का पर्दाफाश तब हुआ जब परिजनों ने दोनों को मसौढ़ी के एक होटल में रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई. ये पूरा मामला कड़ौना थाना क्षेत्र के चिडैयाटांड गांव का बताया जा रहा है.
धीरे-धीरे प्यार चढ़ा परवान
मिली जानकारी के अनुसार, सेवनन पंचायत के चिडैयाटांड गांव निवासी विजेंद्र कुमार की पत्नी काजल कुमारी करीब एक साल पहले पटना जिले के भगवानगंज थाना क्षेत्र के रौनिया बारा गांव निवासी टेंपो चालक रणधीर चौधरी के ऑटो में सवार हुई थी. वहीं से दोनों के बीच जान-पहचान हुई और मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान हुआ. धीरे-धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा. काजल का पति बाहर रहकर काम करता है. वहीं, इस बीच ससुराल वालों को महिला पर शक होने लगा. काजल जब घर से निकली, तो उसके परिजनों ने पीछा किया. मसौढ़ी स्थित एक होटल के कमरे में परिजनों ने काजल और रणधीर को रंगे हाथों एक साथ पकड़ लिया.
इलाके में चर्चा का विषय बना ये मामला
इसके बाद दोनों को चिरैयाटांड गांव लाया गया, जहां ग्रामीणों की मौजूदगी में उनकी शादी करा दी गई. इस घटनाक्रम के दौरान टेंपो ड्राइवर की पहली पत्नी अपने चार बच्चों के साथ मौके पर मौजूद रही और पति की दूसरी शादी देखकर भावुक होकर रो पड़ी. शादी के बाद प्रेमी जोड़े को कड़ौना थाने लाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पूछताछ की गई. पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है. फिलहाल, दोनों पक्षों ने पूछताछ में एक-दूसरे के साथ ही रहने की इच्छा जताई है. अब यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.