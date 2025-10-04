Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2947936
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad MP fund controversy: सुरेंद्र यादव पर हमलावर हुई BJP-JDU, तो वहीं RJD ने प्रशासन को ठहराया दोषी

Jehanabad News: RJD सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव इन दिनों सांसद निधि को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. उन्होंने जहानाबाद की बजाय गया जिले के बेलागंज और नगर प्रखंड में विकास योजनाओं के लिए निधि की अनुशंसा की है, जिसे लेकर लगातार राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 04, 2025, 06:42 PM IST

Trending Photos

राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव
राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव

Bihar Politics: राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव एक बार फिर राजनीतिक विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. इस बार मामला है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली निधि को अपने संसदीय क्षेत्र जहानाबाद के बजाय गया जिले में खर्च करने की अनुशंसा का. इस अनुशंसा के बाद गया जिला प्रशासन ने बेलागंज और नगर प्रखंड की कुल 28 विकास योजनाओं की सूची जारी कर काम शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि एक करोड़ पचहत्तर हजार रुपये से इन योजनाओं में उपयोग होने वाली राशि की अनुशंसा स्वयं जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने की है. 

'सभी विधानसभाओं में बराबर मात्रा में खर्च'
इसे लेकर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि जो सांसद निधि होता है, वह संसद के निधि के अधीन होता है. उनको अपने संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में बराबर मात्रा में खर्च करना चाहिए, लेकिन जहानाबाद की उपेक्षा अरवल की उपेक्षा करना और गया जिला के एक विधानसभा जो उसके संसदीय क्षेत्र में पड़ता है. केवल इस क्षेत्र में खर्च करना जहां से वह पहले से विधायक हुआ करते थे, तो यह कहीं ना कहीं अन्य विधानसभाओं की उपेक्षा है. वहां के लोगों को उनका विचार करना चाहिए कि कैसा सांसद बनाए हैं, उनको इतना भी ज्ञान समझ नहीं है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में उनको विकास करना चाहिए ना कि किसी एक क्षेत्र में. वहां के लोगों को उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए.

'अन्यथा मुद्दा बनाने की कोशिश'
बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय दिल ने कहा कि जनप्रतिनिधि का यह विशेष अधिकार होता है कि वह किस क्षेत्र में वह विकास निधि दे, जिन क्षेत्रों में ज्यादा आवश्यकता होती है, उन क्षेत्रों में विकास के लिए ज्यादा फंड रिलीज करते हैं. बात बाकी इसे अन्यथा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, वह कहीं से भी जायज नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पूर्व मंत्री श्याम रजक के खिलाफ JDU दफ्तर में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी

'जिला प्रशासन स्वीकार करता है तो यह जिला प्रशासन की कमजोरी'
राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर अपने सांसद निधि कोष का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है. अगर कोई सांसद इस तरह के अनुशंशा कर भी देते है अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर तो उसे जिला प्रशासन स्वीकार किसी भी हालत में नहीं कर सकता है. अगर जिला प्रशासन स्वीकार करता है तो यह जिला प्रशासन की कमजोरी है, इसके लिए जिला प्रशासन दोषी है. आज जो आरोप लगा रहे हैं उनका शासन प्रशासन है गलती उनकी है. इस तरह का आरोप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगा रहे हैं.

जहानाबाद के लोगों के साथ धोखा
जदयू प्रवक्ता डॉ. मधुरेंदु पांडेय ने कहा कि जहानाबाद के सांसद के द्वारा अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से विकास के लग्न में जो निधि राशि आती है केंद्र से जो पूर्णता भारत सरकार की होती है. उस राशि को दूसरे जिले में उन जिलों के विकास में भी आवंटित राशि को खर्च करने का अनुशंसा किया गया है. वह बिल्कुल ही अनुचित एवं गैर जिम्मेदाराना कदम है. जहानाबाद के लोगों के साथ धोखा है, जो राशि आई है वह जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास के मध्य में खर्च होनी चाहिए . लोकसभा सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जहानाबाद की राशि को दूसरे जगह ट्रांसफर करना बिल्कुल ही जहानाबाद को धोखा दे रही है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Jehanabad news
सुरेंद्र यादव पर हमलावर हुई BJP-JDU, तो वहीं RJD ने प्रशासन को ठहराया दोषी
Shyam Rajak
पूर्व मंत्री श्याम रजक के खिलाफ JDU दफ्तर में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी
# Bihar news
'विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का अपराध', शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Bihar Tourism
बिहार टूरिज्म को लगेगा अब रॉयल तड़का, हर जिले में होगा विकास की नई ऊर्जा का शुभारंभ
Sanjay Jha
'राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत, छठ के तुरंत बाद एक चरण में हो बिहार चुनाव': संजय झा
bihar chunav 2025
Bihar: रोसड़ा में BJP की मजबूत पकड़, महागठबंधन को किन चुनौतियां का करना पड़ेगा सामना
Bhojpuri news
जानें कब आ रही है भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी की फिल्म 'बड़की दीदी-2'
Purnia News
पूर्णिया वंदे भारत हादसे में चार बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़ आया सामने
Tej Pratap Yadav
Bihar Politics: 'चुनावी मौसम में ही क्यों मिलती हैं सौगातें?', तेजप्रताप यादव का तंज
bihar chunav 2025
बिहार में अब भूरा बाल साफ करने की राजनीति नहीं चलेगी: गिरिराज सिंह
;