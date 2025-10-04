Jehanabad MP fund controversy: सुरेंद्र यादव पर हमलावर हुई BJP-JDU, तो वहीं RJD ने प्रशासन को ठहराया दोषी

Bihar Politics: राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव एक बार फिर राजनीतिक विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. इस बार मामला है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली निधि को अपने संसदीय क्षेत्र जहानाबाद के बजाय गया जिले में खर्च करने की अनुशंसा का. इस अनुशंसा के बाद गया जिला प्रशासन ने बेलागंज और नगर प्रखंड की कुल 28 विकास योजनाओं की सूची जारी कर काम शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि एक करोड़ पचहत्तर हजार रुपये से इन योजनाओं में उपयोग होने वाली राशि की अनुशंसा स्वयं जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने की है.

'सभी विधानसभाओं में बराबर मात्रा में खर्च'

इसे लेकर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि जो सांसद निधि होता है, वह संसद के निधि के अधीन होता है. उनको अपने संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में बराबर मात्रा में खर्च करना चाहिए, लेकिन जहानाबाद की उपेक्षा अरवल की उपेक्षा करना और गया जिला के एक विधानसभा जो उसके संसदीय क्षेत्र में पड़ता है. केवल इस क्षेत्र में खर्च करना जहां से वह पहले से विधायक हुआ करते थे, तो यह कहीं ना कहीं अन्य विधानसभाओं की उपेक्षा है. वहां के लोगों को उनका विचार करना चाहिए कि कैसा सांसद बनाए हैं, उनको इतना भी ज्ञान समझ नहीं है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में उनको विकास करना चाहिए ना कि किसी एक क्षेत्र में. वहां के लोगों को उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए.

'अन्यथा मुद्दा बनाने की कोशिश'

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय दिल ने कहा कि जनप्रतिनिधि का यह विशेष अधिकार होता है कि वह किस क्षेत्र में वह विकास निधि दे, जिन क्षेत्रों में ज्यादा आवश्यकता होती है, उन क्षेत्रों में विकास के लिए ज्यादा फंड रिलीज करते हैं. बात बाकी इसे अन्यथा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, वह कहीं से भी जायज नहीं है.

'जिला प्रशासन स्वीकार करता है तो यह जिला प्रशासन की कमजोरी'

राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर अपने सांसद निधि कोष का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है. अगर कोई सांसद इस तरह के अनुशंशा कर भी देते है अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर तो उसे जिला प्रशासन स्वीकार किसी भी हालत में नहीं कर सकता है. अगर जिला प्रशासन स्वीकार करता है तो यह जिला प्रशासन की कमजोरी है, इसके लिए जिला प्रशासन दोषी है. आज जो आरोप लगा रहे हैं उनका शासन प्रशासन है गलती उनकी है. इस तरह का आरोप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगा रहे हैं.

जहानाबाद के लोगों के साथ धोखा

जदयू प्रवक्ता डॉ. मधुरेंदु पांडेय ने कहा कि जहानाबाद के सांसद के द्वारा अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से विकास के लग्न में जो निधि राशि आती है केंद्र से जो पूर्णता भारत सरकार की होती है. उस राशि को दूसरे जिले में उन जिलों के विकास में भी आवंटित राशि को खर्च करने का अनुशंसा किया गया है. वह बिल्कुल ही अनुचित एवं गैर जिम्मेदाराना कदम है. जहानाबाद के लोगों के साथ धोखा है, जो राशि आई है वह जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास के मध्य में खर्च होनी चाहिए . लोकसभा सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जहानाबाद की राशि को दूसरे जगह ट्रांसफर करना बिल्कुल ही जहानाबाद को धोखा दे रही है.