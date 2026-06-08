/जहानाबाद में मर्डर के बाद NH-22 जाम: भतीजे की हत्या के पैरोकार को मारी गोली, भेलावर थानाध्यक्ष सस्पेंड

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Jehanabad News: जहानाबाद में उस वक्त भारी बवाल और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब अपराधियों की गोली का शिकार हुए एक व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. रविवार की देर शाम अपराधियों द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किए गए निसरपुरा गांव निवासी मुन्ना कुमार सिंह की सोमवार की अहले सुबह पटना के PMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई. मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिजनों और ग्रामीणों का सब्र टूट गया. आक्रोशित लोगों ने मुन्ना कुमार के शव को टेहटा थाना क्षेत्र के बाईपास NH-22 पर रखकर सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया. ग्रामीणों ने सड़क के बीचों-बीच बिजली के पोल, ईंट और पत्थर रखकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया, जिसके कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और भीषण गर्मी में राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
घटना के संबंध में बताया जाता है कि यह पूरा विवाद पूर्व की एक हत्या से जुड़ा है. परिजनों ने बताया कि बीते 15 मई को मुन्ना कुमार के भतीजे शिवम कुमार उर्फ गोलू की गांव के ही कुछ लोगों ने बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी थी. मुन्ना कुमार इस हत्याकांड में मुख्य पैरोकार थे और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. इसी कारण आरोपियों और उनके समर्थकों द्वारा मुन्ना कुमार को लगातार केस वापस लेने की धमकियां दी जा रही थीं.
मृतक के परिजनों ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि मुन्ना कुमार को मिल रही जान से मारने की धमकियों के संबंध में कई बार भेलावर थाना को सूचना दी गई थी. इसके बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया. परिजनों का साफ कहना है कि यदि पुलिस ने समय रहते धमकियों पर कार्रवाई की होती, तो आज मुन्ना कुमार की जान बच सकती थी. इसी लापरवाही के बीच अपराधियों ने रविवार की शाम भेलावर थाना क्षेत्र के जलालपुर ईंट भट्ठा के समीप मुन्ना कुमार को घेरकर गोली मार दी थी. परिजन अपराधियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं.
इधर, सड़क जाम की सूचना मिलते ही SP अपराजित लोहान और सदर SDPO मनीष चंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाने और शांत कराने का प्रयास किया.
मामले की गंभीरता और स्थानीय पुलिस की स्पष्ट लापरवाही को देखते हुए SP ने मौके पर ही भेलावर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. SP ने परिजनों को आश्वस्त किया कि इस मामले में संलिप्त सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. पुलिस कप्तान के कड़े रुख और उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने NH-22 से जाम हटा लिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की और यातायात सुचारू हो सका.