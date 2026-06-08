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जहानाबाद में मर्डर के बाद NH-22 जाम: भतीजे की हत्या के पैरोकार को मारी गोली, भेलावर थानाध्यक्ष सस्पेंड

Jehanabad News: जहानाबाद में गोलीकांड के शिकार मुन्ना कुमार सिंह की पीएमसीएच में मौत के बाद ग्रामीणों ने एनएच-22 जाम कर दिया. मामले में लापरवाही के आरोप पर SP ने भेलावर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 08, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:32 AM IST
जहानाबाद में मर्डर के बाद NH-22 जाम: भतीजे की हत्या के पैरोकार को मारी गोली, भेलावर थानाध्यक्ष सस्पेंड
Image Credit: जहानाबाद में मर्डर के बाद NH-22 जाम: भतीजे की हत्या के पैरोकार को मारी गोली, भेलावर थानाध्यक्ष सस्पेंड

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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