/जहानाबाद में मर्डर के बाद NH-22 जाम: भतीजे की हत्या के पैरोकार को मारी गोली, भेलावर थानाध्यक्ष सस्पेंड

Jehanabad News: जहानाबाद में उस वक्त भारी बवाल और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब अपराधियों की गोली का शिकार हुए एक व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. रविवार की देर शाम अपराधियों द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किए गए निसरपुरा गांव निवासी मुन्ना कुमार सिंह की सोमवार की अहले सुबह पटना के PMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई. मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिजनों और ग्रामीणों का सब्र टूट गया. आक्रोशित लोगों ने मुन्ना कुमार के शव को टेहटा थाना क्षेत्र के बाईपास NH-22 पर रखकर सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया. ग्रामीणों ने सड़क के बीचों-बीच बिजली के पोल, ईंट और पत्थर रखकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया, जिसके कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और भीषण गर्मी में राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.