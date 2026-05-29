जहानाबाद नगर परिषद सशक्त कमेटी का गठन: संजय यादव निर्विरोध तो रेशमी देवी और संजीव कुमार ने भी मारी बाजी

Jehanabad Nagar Parishad: जहानाबाद नगर परिषद की स्थायी सशक्त कमेटी के गठन का रास्ता साफ हो गया है. शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक मुस्तैदी के बीच चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई. इस चुनाव में एक ओर जहां एक सीट पर निर्विरोध जीत हुआ, वहीं दो सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और एकतरफा रहा. सुबह से ही नगर परिषद परिसर में पार्षदों और समर्थकों के बीच गहमागहमी का माहौल देखने को मिला. मतदान और मतगणना की प्रक्रिया सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पारदर्शी तरीके से पूरी की गई.

चुनाव परिणामों की बात करें तो क्रम संख्या एक से संजय कुमार यादव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. वहीं क्रम संख्या दो और तीन के लिए मुकाबला काफी रोचक रहा. क्रम संख्या दो पर रेशमी देवी ने एकतरफा जीत दर्ज करते हुए अपनी प्रतिद्वंदी नूतन देवी को करारी शिकस्त दी. रेशमी देवी को 27 मत मिले, जबकि नूतन देवी को केवल 4 मतों से संतोष करना पड़ा.

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उधर, क्रम संख्या तीन पर संजीव कुमार ने बाजी मारी. संजीव कुमार को 22 वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रकाश कुमार को केवल 9 मत ही मिले. इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा ने निर्वाची पदाधिकारी की भूमिका निभाई. परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद SDO राजीव रंजन सिन्हा ने स्थायी सशक्त कमेटी के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

जीत की घोषणा ही नगर परिषद के बाहर समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने नवनिर्वाचित सदस्यों को फूल-मालाओं से लाद दिया और जमकर जश्न मनाया. अब इस स्थाई सशक्त कमेटी के गठन के बाद नवनिवार्चित सदस्यों ने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों से शहर के विकास के कार्य बाधित थे. लेकिन सशक्त कमिटी के गठन के बाद बचे हुए कम समय मे शहरी विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा. वही उम्मीद जताई जा रही है कि जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में विकास योजनाओं, सफाई व्यवस्था, पेयजल और सड़कों जैसे जनहित के मुद्दों पर फैसले अब सुपरफास्ट स्पीड से लिए जा सकेंगे.