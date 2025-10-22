जहानाबाद में NDA प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का हुआ विरोध, युवाओं ने पूछा- पांच साल में क्या किया?

बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही अब प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुट गए हैं. इसी क्रम में जहानाबाद सीट से एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जब वोट मांगने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, तो उन्हें रतनी प्रखंड के पोखमा गांव में स्थानीय ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. गांव के कई युवक उनके सामने खड़े हो गए और पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा मांगने लगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवाओं का एक समूह चंद्रवंशी से सवाल पूछ रहा है- “आप पांच साल तक जहानाबाद के सांसद रहे, बताइए आपने क्या किया? किस सड़क को बनवाया, कौन-सा विकास कार्य कराया?” युवाओं ने आरोप लगाया कि सांसद रहते हुए उन्होंने कभी क्षेत्र का दौरा नहीं किया और जनता से दूरी बनाए रखी. ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव के वक्त ही नेता गांव आते हैं और बाद में जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं.

विरोध बढ़ता देख चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने लोगों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई योजनाएं चलाईं, लेकिन सब कुछ एक साथ करना संभव नहीं था. उन्होंने जनता से अपील की कि उन्हें एक मौका और दें ताकि अधूरे कार्य पूरे हो सकें. इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया, लेकिन अन्य ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है. वीडियो के सामने आने के बाद एनडीए प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विरोधी माहौल एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत है. पहले भी, पिछली लोकसभा चुनाव में चंद्रवंशी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा था और इसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर दिखा था.

स्थानीय जानकारों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही और जनता का असंतोष शांत नहीं हुआ, तो मतदान में एनडीए प्रत्याशी को नुकसान झेलना पड़ सकता है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि अब एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे इस जनता के गुस्से को शांत करें और माहौल अपने पक्ष में बनाएं.

जहानाबाद का यह मामला अब सिर्फ एक घटना नहीं रहा, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि ग्रामीण इलाकों में जनता अब सवाल पूछने लगी है. लोगों का कहना है कि सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट देना अब उन्हें मंजूर नहीं. जनता अब काम और नतीजे देखना चाहती है. ऐसे में एनडीए के लिए यह स्थिति चेतावनी का संकेत हो सकती है.

ये भी पढ़ें- हायाघाट में भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र साहू का हुआ विरोध, ग्रामीणों ने गांव से भगाया

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!