Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2971726
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में NDA प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का हुआ विरोध, युवाओं ने पूछा- पांच साल में क्या किया?

जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के पोखमा गांव में एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों ने उनसे पिछले पांच साल के कार्यों का हिसाब मांगा और विरोध जताया. माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण रहा, बाद में ग्रामीणों के समझाने पर स्थिति सामान्य हो गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:16 PM IST

Trending Photos

एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी
एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी

बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही अब प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुट गए हैं. इसी क्रम में जहानाबाद सीट से एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जब वोट मांगने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, तो उन्हें रतनी प्रखंड के पोखमा गांव में स्थानीय ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. गांव के कई युवक उनके सामने खड़े हो गए और पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा मांगने लगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवाओं का एक समूह चंद्रवंशी से सवाल पूछ रहा है- “आप पांच साल तक जहानाबाद के सांसद रहे, बताइए आपने क्या किया? किस सड़क को बनवाया, कौन-सा विकास कार्य कराया?” युवाओं ने आरोप लगाया कि सांसद रहते हुए उन्होंने कभी क्षेत्र का दौरा नहीं किया और जनता से दूरी बनाए रखी. ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव के वक्त ही नेता गांव आते हैं और बाद में जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं.

विरोध बढ़ता देख चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने लोगों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई योजनाएं चलाईं, लेकिन सब कुछ एक साथ करना संभव नहीं था. उन्होंने जनता से अपील की कि उन्हें एक मौका और दें ताकि अधूरे कार्य पूरे हो सकें. इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया, लेकिन अन्य ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है. वीडियो के सामने आने के बाद एनडीए प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विरोधी माहौल एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत है. पहले भी, पिछली लोकसभा चुनाव में चंद्रवंशी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा था और इसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर दिखा था.

स्थानीय जानकारों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही और जनता का असंतोष शांत नहीं हुआ, तो मतदान में एनडीए प्रत्याशी को नुकसान झेलना पड़ सकता है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि अब एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे इस जनता के गुस्से को शांत करें और माहौल अपने पक्ष में बनाएं.

जहानाबाद का यह मामला अब सिर्फ एक घटना नहीं रहा, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि ग्रामीण इलाकों में जनता अब सवाल पूछने लगी है. लोगों का कहना है कि सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट देना अब उन्हें मंजूर नहीं. जनता अब काम और नतीजे देखना चाहती है. ऐसे में एनडीए के लिए यह स्थिति चेतावनी का संकेत हो सकती है.

ये भी पढ़ें- हायाघाट में भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र साहू का हुआ विरोध, ग्रामीणों ने गांव से भगाया

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jehanabad newsChandeshwar Prasad Chandravanshibihar chunav 2025

Trending news

Tejashwi Yadav
Bihar Chunav 2025: तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए किया बड़ा ऐलान
bihar chunav 2025
राजद अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के 50 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा
Ramchandra Sahu
हायाघाट में भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र साहू का हुआ विरोध, ग्रामीणों ने गांव से भगाया
bihar chunav 2025
5 साल में आप कितनी बार करते हैं मतदान, कितनी चुनावी प्रक्रिया का बनते हैं हिस्सा?
Tejashwi Yadav
CM नीतीश की 'जीविका दीदियों' को तेजस्वी ने साधा, संविदाकर्मियों के लिए भी बड़ी घोषणा
bihar chunav 2025
वंशवाद पर दे रहे थे लेक्चर, NDA पर सवाल तो मंत्री राजभूषण निषाद कट गए कन्नी
bihar chunav 2025
महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल की कवायद, अशोक गहलोत ने की लालू और और तेजस्वी से मुलाकात
bihar chunav 2025
पहले चरण में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तेजस्वी समेत इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर
bihar chunav 2025
छोटी-मोटी गलतियों से नहीं, बड़ी चूक पर होता है नामांकन रद्द, जानें 18 कारण
# Bihar news
गायों को हिट में लाने के लिए नहीं होना होगा परेशान, वैज्ञानिक ने बताया घरेलु नुस्खा