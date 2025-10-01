Advertisement
Jehanabad News: जहानाबाद में SIR से कम हो गए 30,479 वोटर, 17,598 नए मतदाता जोड़े गए, देखें पूरी जानकारी

Jehanabad Samachar: जहानाबाद में SIR प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी रही और किसी भी दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी. एसआईआर से जिले में 30,479 मतदाताओं की संख्या में कमी आई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:28 PM IST

जहानाबाद में SIR से क्या बदला?
Jehanabad SIR Final Voter List: जहानाबाद जिले में मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन की सूची जारी कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और बताया कि जिले की तीनों विधानसभा सीटों जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. इस दौरान सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी रही और किसी भी दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की. जब SIR (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय जिले में कुल 8,36,134 मतदाता दर्ज थे. इनमें से 54,821 मतदाता या तो मृत, शिफ्टेड या रिपीटेड पाए गए. 

इसके बाद 1 अगस्त 2025 को दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुद्ध मतदाताओं की संख्या घटकर 7,81,313 रह गई. 01 अगस्त से 30 सितंबर के बीच हुए अंतिम संशोधन में 17,598 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जिससे जिले की कुल मतदाता संख्या बढ़कर 8,05,655 हो गई. इस तरह SIR की शुरुआत से अब तक जिले में 30,479 मतदाताओं की संख्या में कमी आई है. मतदाता सूची की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई गई है. इस दौरान जिले के अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस बार किसी भी दल द्वारा कोई आपत्ति या शिकायत नहीं की गई, जिससे स्पष्ट है कि प्रक्रिया पारदर्शी और संतोषजनक रही.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

