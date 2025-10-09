Advertisement
Jehanabad News: प्रेम-प्रसंग के बदले में 5 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या, गांव में सनसनी

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद जिले के टेहटा थाना क्षेत्र के पश्चिमी सरेन गांव में 5 वर्षीय आर्यन कुमार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना के पीछे पिता के प्रेम-प्रसंग को वजह बताया जा रहा है. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, जबकि मुख्य आरोपी फरार हैं. इस वीभत्स हत्या से पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:58 AM IST

जहानाबाद में प्रेम-प्रसंग के बदले में 5 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या
जहानाबाद में प्रेम-प्रसंग के बदले में 5 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या

Jehanabad Crime News: बिहार के जहानाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 वर्षीय मासूम बच्चे की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई. बुधवार की देर रात उसका शव एक बोरे में बंद हालत में गांव के ही एक घर के पीछे से बरामद किया गया. शव की स्थिति इतनी भयावह थी कि गांव वालों के साथ पुलिस तक स्तब्ध रह गई. यह घटना टेहटा थाना क्षेत्र के पश्चिमी सरेन गांव की है. मासूम की इस नृशंस हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

मृतक बच्चे की पहचान सुधीर कुमार उर्फ भीम यादव के 5 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार के रूप में की गई है. घटना के पीछे बच्चे के पिता का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध बताया जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि जब युवती के परिजनों को इस प्रेम-प्रसंग की जानकारी हुई, तो उन्होंने बदले की भावना से मासूम बच्चे की हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने गांव की दो महिलाओं समेत तीन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि युवती के परिजन घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं.

पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. परिजनों के अनुसार, आर्यन देर शाम तक घर के पास खेल रहा था, तभी पड़ोस के एक युवक पर उसके गायब होने का संदेह हुआ. काफी खोजबीन के बाद उसका शव ईश्वरी यादव के घर के पिछवाड़े से एक बोरे में बंद मिला. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. इस वीभत्स हत्या के बाद पूरे गांव में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. वहीं, इस घटना ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं—क्या प्रेम-प्रसंग जैसी निजी बातों का बदला मासूम बच्चों से लिया जाएगा? क्या हमारी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि रंजिश की आग में मासूमों को जला दिया जाए? अब देखना यह है कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है.

इनपुट: मुकेश कुमार

