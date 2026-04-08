जहानाबाद में शर्मसार हुई इंसानियत, गुरुकुल हॉस्टल में 5 साल के मासूम से कुकर्म के बाद गला रेतकर हत्या

बिहार के जहानाबाद जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे समाज और शिक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है. जहाँ माता-पिता अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए स्कूल और हॉस्टल भेजते हैं, वहां एक 5 साल के मासूम के साथ जो हुआ, वह इंसानियत की हर सीमा को पार कर गया. जहानाबाद के गुरुकुल हॉस्टल एंड स्कूल में एक नन्हे छात्र की कुकर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई.

मामला कड़ौना थाना क्षेत्र के मुठेर-लोदीपुर गांव का है. यहाँ स्थित 'गुरुकुल हॉस्टल एंड स्कूल' अब एक कत्लगाह के रूप में जाना जा रहा है. महज 5 साल के एक मासूम बच्चे के साथ हॉस्टल के भीतर दरिंदगी की इंतिहा कर दी गई. शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम की जानकारी के अनुसार, मासूम के साथ पहले अप्राकृतिक यौनाचार किया गया. अपनी इस घिनौनी करतूत को छिपाने के लिए अपराधियों ने उस बच्चे को तड़पा-तड़पा कर मार डाला. अपराधियों की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्चे के शरीर को नुकीली चीजों से गोदा गया था, उसकी आंखों और पेट पर गहरे जख्म थे और अंत में धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया गया.

इस घटना ने एक हंसते-खेलते परिवार को ताउम्र का गम दे दिया है. मृतक बच्चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने बड़े अरमानों के साथ महज 5 दिन पहले ही दाखिला इस स्कूल में कराया था. उन्हें उम्मीद थी कि उनका छोटा बेटा अपने बड़े भाई रिशु के साथ रहकर अच्छी पढ़ाई करेगा. लेकिन किसे पता था कि छठे दिन की सुबह उन्हें बेटे की बीमारी की नहीं, बल्कि उसकी मौत की खबर मिलेगी. जब परिजन अस्पताल पहुंचे, तो बच्चे का क्षत-विक्षत शव देखकर हर किसी की रूह कांप गई.

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जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. इंसाफ की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर पटना-गया एनएच-22 को पूरी तरह जाम कर दिया. घंटों तक आवागमन ठप रहा और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. स्थिति को बिगड़ता देख एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा और सदर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों को उचित न्याय और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद काफी मशक्कत से जाम हटाया गया.

मृतक के पिता के बयान पर कड़ौना थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालक तरुण कुमार उर्फ गांधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इसके अलावा एक शिक्षक, दो महिला कर्मियों और एक गार्ड से भी पूछताछ की गई. पुलिस ने फिलहाल स्कूल को सील कर दिया है और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है. एसपी अपराजित लोहान खुद इस संवेदनशील मामले की निगरानी कर रहे हैं.

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हालांकि स्कूल संचालक जेल जा चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार और ग्रामीण इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं. परिजनों का मानना है कि इतनी जघन्य वारदात को अंजाम देना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है. उनका आरोप है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं. ग्रामीणों और परिजनों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए. बच्चे का अंतिम संस्कार फतुहा घाट पर कर दिया गया है, लेकिन इलाके में तनाव और गम का माहौल अब भी बना हुआ है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट