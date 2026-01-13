Advertisement
Jehanabad News: असामाजिक तत्वों ने कानून-व्यवस्था को दी चुनौती, धू-धू कर जलीं दो दुकानें, लाखों का नुकसान

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद जिले के भेलावर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने दो गुमटी में आग लगा दी, जिससे लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. दुकानदारों ने पुरानी दुशमनी में आगजनी का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Jan 13, 2026

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद जिले में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती दी है. भेलावर थाना क्षेत्र के मई हॉल्ट के पास सोमवार देर रात दो गुमटी में आग लगा दी गई. इस आगजनी की घटना में दोनों गुमटी पूरी तरह जलकर राख हो गईं, वहीं उनमें रखा लाखों रुपये का सामान भी नष्ट हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरातफरी मच गई और पीड़ित दुकानदारों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

दुकान बंद कर घर गए थे
पीड़ित दुकानदार अखिलेश प्रसाद ने बताया कि वह सोमवार की देर शाम करीब साढ़े आठ बजे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे. उस वक्त दोनों गुमटी पूरी तरह सुरक्षित थीं. लेकिन मंगलवार सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दोनों गुमटी और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है. उन्होंने बताया कि एक गुमटी में चाय, नाश्ता, गुटखा और सिगरेट की दुकान चलती थी, जबकि दूसरी गुमटी में अंडा, भूंजा, खैनी और सिगरेट बेची जाती थी. इस आगजनी में दोनों दुकानों को मिलाकर एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

पुरानी रंजिश में आगजनी का आरोप
दूसरे दुकानदार संजय गिरी ने आरोप लगाया कि चार दिन पहले मठिया गांव के कुछ युवक वहां आए थे और वीडियो बना रहे थे. पास में कुछ लड़कियां बैठी थीं, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया था. इसी बात को लेकर वे लोग धमकी देकर चले गए थे. संजय गिरी के अनुसार सोमवार की शाम करीब सात-आठ लड़के फिर से पहुंचे और दोबारा वीडियो बनाने लगे. मना करने पर उन्होंने अंडे की दुकान में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. इस घटना की सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी गई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो गुमटी में आग लगाई गई है, जिससे दोनों पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई हैं. आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वहीं पीड़ित दुकानदारों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

