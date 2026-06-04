जहानाबाद में बड़ा हादसा टला: पेट्रोल पंप पर CNG भरवाते ही कार बनी आग का गोला, मची अफरा-तफरी

Jehanabad News: जहानाबाद के काको मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर CNG रिफिलिंग के बाद एक कार में अचानक भीषण आग लग गई. फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया.
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Jehanabad News: जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र स्थित काको मोड़ पेट्रोल पंप पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सीएनजी गैस रिफिल कराने आई एक कार में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और धू-धू कर जलने लगी. पेट्रोल पंप जैसे संवेदनशील स्थान पर आग लगने से पूरे परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और पंप कर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी.
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. आग बुझने के बाद प्रशासन, पेट्रोल पंप कर्मियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.
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कार मालिक एमडी रहमदुल्ला ने बताया कि वह चिकसौर से पटना जा रहे थे. रास्ते में उन्होंने काको मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस भरवाई. गैस भरवाने के बाद कार स्टार्ट नहीं हो रही थी. उन्होंने बताया कि यह सेकेंड हैंड कार थी और पहले इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी. वहीं पेट्रोल पंप मालिक राकेश कुमार ने बताया कि जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो कर्मियों ने उसे धक्का देकर कुछ दूरी पर पहुंचाया, जहां अचानक उसमें आग लग गई. गनीमत रही कि उस समय कार में कोई सवार नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
घटना के बाद आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में भगदड़ की स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शहर का बेहद व्यस्त इलाका है और यदि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था. फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.