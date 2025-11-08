Advertisement
Jehanabad News: घरेलू हिंसा की हद! शराबी पति ने पत्नी को चाकू से गोदा

Jehanabad News: हमेशा से शराब ने कई घरों को बर्बाद किया. एक बार फिर एक मामला सामने आ रहा है, जहां एक पति ने शराब पी अपनी ही पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. पति हमेशा शराब पीकर घर आया करता था. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:58 AM IST

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में चुनावी हलचल के बीच एक दिल दहला देने वाली घरेलू हिंसा की घटना सामने आई है. यहां एक शराबी पति ने पैसे की मांग को लेकर अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. घटना नगर थाना क्षेत्र के रामानंद कॉलोनी की है. 

ये भी पढे़ं: पाकुड़ पुलिस की कार्रवाई, मकबूल शेख हत्याकांड और गिरोह का किया भंड़ाफोड़

घायल महिला की पहचान कुमकुम देवी के रूप में हुई है. वह मूल रूप से हुलासगंज प्रखंड के नरमा गांव की रहने वाली हैं और वह शहर के रामानंद कॉलोनी में रहकर चौका-बर्तन का काम करती है. आसपास के लोगों ने बताया कि महिला का पति रवीश कुमार पेशे से हलवाई हैं. शराब पीकर घर लौटेने पर जब पत्नी ने उसे खाना खाने को दिया. इसी बीच वह पत्नी से और शराब पीने के लिए पैसों की मांग को लेकर विवाद करने लगा. विवाद बढ़ने पर रवीश ने गुस्से में आकर चाकू से पत्नी पर कई वार कर दिए. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी पति वहां से फरार हो चुका था.

आनन फानन में लोगो ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है. पड़ोसी ने बताया कि वह शराब पीकर बराबर महिला के साथ मारपीट किया करता रहता है. तीन दिन पहले भी मारपीट किया था. वही, सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पति ने महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया है. महिला के शरीर पर पेट,गर्दन समेत कई जगहों पर जख्म के निशान है. जिसका इलाज किया जा रहा है. फिलहाल वह खतरे से बाहर है. इधर घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी है.

इनपुट: मुकेश कुमार 

