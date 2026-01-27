Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: गणतंत्र दिवस पर जलेबी के लिए 'महाभारत', पंचायत भवन में जमकर चले लाठी-डंडे

जहानाबाद के परसबिगहा थाना अंतर्गत गोनवां पंचायत में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद जलेबी वितरण को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. शरारती तत्वों द्वारा जलेबी लूटने की कोशिश के बाद मामला इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस घटना में मुखिया की चार गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और उन्हें मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 05:45 PM IST

गणतंत्र दिवस पर जलेबी के लिए पंचायत भवन में जमकर चले लाठी-डंडे
बिहार के जहानाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां गणतंत्र दिवस का पावन अवसर आपसी संघर्ष में बदल गया. जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र स्थित गोनवां पंचायत भवन में झंडा फहराने के बाद जलेबी वितरण को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि पूरा परिसर रणक्षेत्र बन गया. शांतिपूर्ण उत्सव देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिससे स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया है.

घटना के अनुसार, गणतंत्र दिवस पर गोनवां पंचायत के मुखिया अमरनाथ सिंह ने विधिवत झंडोत्तोलन किया. कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों के बीच वितरण के लिए करीब एक क्विंटल जलेबी मंगवाई गई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वितरण के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अव्यवस्था फैला दी और जलेबी लेकर भागने की कोशिश करने लगे. जब मुखिया के समर्थकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो बात हाथ से निकल गई और मामूली बहस ने हिंसक रूप ले लिया.

विवाद बढ़ते ही गांव के कई महिला और पुरुष लाठी-डंडे तथा ईंट-पत्थर लेकर आमने-सामने आ गए. इस हिंसक टकराव के दौरान पंचायत भवन के बाहर खड़ी चार गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उनके शीशे तोड़ दिए गए. उपद्रव इतना बढ़ गया था कि मुखिया अमरनाथ सिंह को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक-दूसरे पर हमला करते और अफरा-तफरी का माहौल साफ देखा जा सकता है.

ये भी पढ़ें- सुपौल: गणतंत्र दिवस पर 'जिन्ना अमर रहे' का नारा लगाने वाला शिक्षक गिरफ्तार

मुखिया अमरनाथ सिंह ने इस घटना को सुनियोजित बताते हुए आरोप लगाया है कि उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई और उनके वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस प्रशासन ने बताया कि वायरल वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके. फिलहाल क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और मामले की छानबीन जारी है.

इनपुट- मुकेश कुमार

