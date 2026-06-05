Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3238001
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: DM आवास के पास हाईवा ने बिजली के तारों को तोड़ते हुए बाइक सवार को घसीटा, हालत गंभीर

Jehanabad News: जहानाबाद में डीएम आवास के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित हाइवा ने बिजली के तार तोड़ते हुए बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 06:59 AM IST

Trending Photos

Jehanabad News: DM आवास के पास हाईवा ने बिजली के तारों को तोड़ते हुए बाइक सवार को घसीटा, हालत गंभीर
Jehanabad News: DM आवास के पास हाईवा ने बिजली के तारों को तोड़ते हुए बाइक सवार को घसीटा, हालत गंभीर

Jehanabad News: जहानाबाद में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. पटना की ओर से आ रही एक अनियंत्रित हाइवा ने बिजली के तारों को तोड़ते हुए एक बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना नगर थाना क्षेत्र के डीएम आवास के समीप की है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को आनन-फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल युवक की पहचान शहर के ऊंटा स्थित सब्जी मंडी निवासी के रूप में हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा ट्रक चालक की घोर लापरवाही के कारण हुआ. पटना की ओर से आ रहा हाइवा बेहद तेज रफ्तार में था और उसकी पीछे की ट्रॉली ऊपर उठी हुई थी. इसी दौरान डीएम आवास के पास सड़क के आर-पार गुजर रहा बिजली का कवर वायर उठी हुई ट्रॉली में फंस गया. तेज गति के कारण हाइवा बिजली के प्रवाहित तारों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगा. इसी बीच वहां से गुजर रहा बाइक सवार युवक तार और ट्रक की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक बाइक समेत काफी दूर तक घिसटता चला गया.

ये भी पढ़ें: नवादा में हाईवोल्टेज ड्रामा: वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और पब्लिक में हाथापाई

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दौरान युवक बिजली के चालू तार के संपर्क में भी आ गया, जिससे उसे करंट का झटका लगा. गनीमत रही कि इतनी भयावह स्थिति के बावजूद युवक की जान बच गई, हालांकि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हाइवा की ट्रॉली ऊपर थी और चालक तेज गति से वाहन चला रहा था. तार फंसने के बाद भी उसने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके कारण बाइक सवार युवक उसकी चपेट में आ गया और दूर तक घिसटता चला गया.

हादसे के बाद आरोपी हाइवा चालक बीच सड़क पर ही वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. व्यस्त सड़क पर ट्रक खड़ा रहने के कारण कुछ ही देर में वन-वे पर लंबा जाम लग गया. वहीं, बिजली के तार टूटने से शहर के कई इलाकों में काफी देर तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बीच सड़क पर खड़े हाइवा को जब्त कर थाने भिजवाया. पुलिस ने यातायात को भी सुचारू कराया. प्रशासन ने फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए खोजबीन शुरू कर दी है तथा मामले की गहन जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस सदर अस्पताल में भर्ती घायल युवक की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है.

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Jehanabad news
DM आवास के पास हाईवा ने बिजली के तारों को तोड़ते हुए बाइक सवार को घसीटा, हालत गंभीर
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में बड़ा खुलासा: सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले पुलिसकर्मी गिरफ्तार
Araria News
गर्मी से राहत पाने पोखर में नहाने गईं 3 सहेलियों की डूबने से मौत, रो पड़ा पूरा गांव
Jharkhand news
Jharkhand Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने प्रणव झा को बनाया अपना उम्मीदवार
Jharkhand news
Jharkhand Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने प्रणव झा को बनाया अपना उम्मीदवार
Sudhakar singh
देश के पहले सांसद सुधाकर सिंह, जिन्होंने जनता से शेयर किया अपना रिपोर्ट कार्ड, देखिए
Bihar News
लालू-राबड़ी को Z+, तेजस्वी को Y+ और तेज प्रताप को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा
Pakur news
पेड़ के नीचे छिपे बच्चों पर गिरी बिजली, एक छात्रा की मौत, महेशपुर में युवक की मौत
Pakur news
पेड़ के नीचे छिपे बच्चों पर गिरी बिजली, एक छात्रा की मौत, महेशपुर में युवक की मौत
Faisal Khan
Faisal Khan Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक हैं फैजल खान, जिनका आया गोलीकांड में न