Jehanabad News: जिस घर में बजने वाली थीं शहनाइयां, वहां फैल गया मातम; नर्सिंग होम संचालक की गला रेतकर हत्या

Jehanabad News:बिहार के जहानाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. परसबिगहा थाना क्षेत्र के बभना-सिकरिया गांव के समीप नर्सिंग होम संचालक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. सोमवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क किनारे झाड़ियों में खून से लथपथ एक युवक का शव देखा. इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

शव की पहचान आधार कार्ड से हुई

शव की पहचान जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए की गई. मृतक की पहचान अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के गोहरा गांव निवासी मोहम्मद गुलफाम अंसारी के रूप में हुई है, जो जहानाबाद शहर में सिटी नर्सिंग होम का संचालक था.

29 अक्टूबर को होनी थी शादी, घर में चल रही थीं तैयारियां

घटना की सूचना मिलने पर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे. शव देखते ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया. परिजनों ने इसे एक पूर्व नियोजित साजिश बताया है. उन्होंने बताया कि गुलफाम की शादी इसी महीने 29 अक्टूबर को तय थी और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं. लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया.

शिशुपाल सिंह ने बताया

थाना अध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने बताया कि पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. नर्सिंग होम के कर्मचारियों और गुलफाम के बिजनेस पार्टनर से पूछताछ की जा रही है. साथ ही आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इनपुट: मुकेश कुमार

