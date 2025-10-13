Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2959818
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: जिस घर में बजने वाली थीं शहनाइयां, वहां फैल गया मातम; नर्सिंग होम संचालक की गला रेतकर हत्या

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में एक नर्सिंग होम संचालक मोहम्मद गुलफाम अंसारी की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और सबूत मीटाने के लिए शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया. परिजनों ने बताया कि मोहम्मद गुलफाम अंसारी की शादी इसी महीने 29 अक्टूबर को तय थी.लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:03 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में नर्सिंग होम संचालक की गला रेतकर हत्या
जहानाबाद में नर्सिंग होम संचालक की गला रेतकर हत्या

Jehanabad News:बिहार के जहानाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. परसबिगहा थाना क्षेत्र के बभना-सिकरिया गांव के समीप नर्सिंग होम संचालक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. सोमवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क किनारे झाड़ियों में खून से लथपथ एक युवक का शव देखा. इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

शव की पहचान आधार कार्ड से हुई
शव की पहचान जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए की गई. मृतक की पहचान अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के गोहरा गांव निवासी मोहम्मद गुलफाम अंसारी के रूप में हुई है, जो जहानाबाद शहर में सिटी नर्सिंग होम का संचालक था.

29 अक्टूबर को होनी थी शादी, घर में चल रही थीं तैयारियां
घटना की सूचना मिलने पर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे. शव देखते ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया. परिजनों ने इसे एक पूर्व नियोजित साजिश बताया है. उन्होंने बताया कि गुलफाम की शादी इसी महीने 29 अक्टूबर को तय थी और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं. लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 55 साल के शख्स की 16 साल की लड़की पर गंदी नजर, छल पर बुलाया और फिर...

शिशुपाल सिंह ने बताया
थाना अध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने बताया कि पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. नर्सिंग होम के कर्मचारियों और गुलफाम के बिजनेस पार्टनर से पूछताछ की जा रही है. साथ ही आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar jehanabad crime news

Trending news

Bihar Vidhansabha Chunav 2025
पप्पू यादव ने राहुल गांधी की जमकर प्रशंसा की, कहा- स्थिति पूरी तरह हमारे पक्ष में है
patna news
55 साल के शख्स की 16 साल की लड़की पर गंदी नजर, छत पर बुलाया और फिर...
bihar chunav 2025
सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन सुराज पार्टी, जानें किसको कहां से मिला टिकट
IRCTC scam
लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर लगीं दफा 420 समेत ये धाराएं, जानें किस धारा में कितनी सजा
Begusarai News
बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की मौत, 2 की हालत नाजुक
Bihar chunav 2025
महागठबंधन की तैयारी पूरी, भूपेश बघेल ने कहा- जल्द होगा सीट बंटवारे पर फैसला
bihar chunav 2025
भाजपा के हिस्से में आईं 101 सीटें, जानें किसको कहां से मिला टिकट, देखें पूरी लिस्ट
bihar chunav 2025
'क्या हम सिर्फ वोट दिलाने की मशीन हैं?' सीएम योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान
bihar chunav 2025
मोकामा में इस जगह लोगों ने अनंत सिंह के सामने क्यों किया वोट बहिष्कार का ऐलान?
Bihar politics
आपराधिक छवि वाले विधायकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, गंभीर स्थिति की ओर इशारा