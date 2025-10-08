Advertisement
Jehanabad News: रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे विधायक रामबली सिंह यादव, लोगों ने कमियां गिनाते हुए कर दी जोरदार नारेबाजी

Bihar Chunav 2025: एक कहावत है, चौबे गए थे छब्बे बनने और दुबे बनकर लौटे. रामबली ​सिंह यादव पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है. कहां तो वे अपने काम गिनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किए थे, लेकिन वहां पर लोगों ने हूटिंग करनी शुरू कर दी.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:49 PM IST

Jehanabad News: जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र के भाकपा माले विधायक रामबली सिंह यादव का उनके ही क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया है. दअरसल, घोसी के खपुरा मोड़ स्थित खेल मैदान में बुधवार को विधायक रामबली सिंह यादव अपने कार्यकाल का 5 वर्षीय रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे. इस मौके पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम में उस समय हंगामा होने लगा, जब लोगों ने विधायक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. 

विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि विधायक ने अपने पूरे कार्यकाल में क्षेत्र की अनदेखी की और ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस विकास कार्य नहीं कराया. आरोप ये भी लगे कि अधिकांश घोषणाएं कागज़ों तक ही सीमित रहीं. नारेबाजी कर रहे कुछ लोगों ने कहा कि हमने बदलाव की उम्मीद से वोट दिया था, लेकिन 5 सालों में कोई ठोस परिणाम नहीं दिखा. सड़कों की स्थिति खराब है, बेरोज़गारी बढ़ी है और विधायक जनता से दूर हो गए हैं. 

इधर, विधायक रामबली सिंह यादव ने इस विरोध को सुनियोजित बताते हुए कहा, यह सब कुछ कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा योजनाबद्ध रूप से कराया जा रहा है. कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए जो 16 करोड़ की राशि आई, उसका पूर्ण उपयोग किया गया है. इसकी जानकारी मेरे रिपोर्ट कार्ड में विस्तार से दी गई है. विरोध करने वाले लोग सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं. 

इस पूरे घटनाक्रम ने भाकपा माले के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी चिंता की घंटी बजा दी है. पार्टी महासचिव की मौजूदगी में हुए विधायक के विरोध से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि स्थानीय स्तर पर संगठन और जनप्रतिनिधि के बीच तालमेल कमजोर हुआ है, जिसे चुनाव से पहले ठीक करना जरूरी होगा.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

