Jehanabad News: सड़क हादसे के बाद रणक्षेत्र बना दामोदरपुर गांव, दो गुटों में जमकर मारपीट, 8 लोग घायल

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद जिले के दामोदरपुर गांव में बुधवार देर शाम एक छोटी सड़क दुर्घटना ने हिंसक रूप ले लिया. दो गुट आमने-सामने हो गए और जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के सात-आठ लोग घायल हो गए. घटना की शुरुआत एक वाहन टकराने की छोटी घटना से हुई, लेकिन जल्दी ही यह विवाद में बदल गया. स्थानीय लोग और ऑटो चालक आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ी कि शांतिपूर्ण गांव अचानक रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए मखदुमपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दो की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया.

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंगुरबागन गांव से लौट रहे ऑटो चालक के वाहन को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी. इसे लेकर गलतफहमी बढ़ी और स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक को पकड़ लिया. इसके बाद पहले कहासुनी हुई और फिर लाठी-डंडों के साथ मारपीट शुरू हो गई. इसी हिंसक भिड़ंत में बैजनाथ यादव, हसमत बानो, धीरेंद्र यादव और शाहजहां आलम समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मखदुमपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. अन्य घायल ग्रामीणों का उपचार स्थानीय स्तर पर जारी है. इस बीच, पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग काफी डरे हुए थे.

बराबर पर्यटन और मखदुमपुर थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया. पुलिस ने महिलाओं सहित कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. प्रशासन ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए गांव में लगातार गश्त जारी है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार