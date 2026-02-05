Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3098352
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: सड़क हादसे के बाद रणक्षेत्र बना दामोदरपुर गांव, दो गुटों में जमकर मारपीट, 8 लोग घायल

Jehanabad News: जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में सड़क दुर्घटना के बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. ऑटो चालक और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट में 7–8 लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को मखदुमपुर रेफरल अस्पताल और जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:20 AM IST

Trending Photos

Jehanabad News: सड़क हादसे के बाद रणक्षेत्र बना दामोदरपुर गांव, दो गुटों में जमकर मारपीट, 8 लोग घायल
Jehanabad News: सड़क हादसे के बाद रणक्षेत्र बना दामोदरपुर गांव, दो गुटों में जमकर मारपीट, 8 लोग घायल

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद जिले के दामोदरपुर गांव में बुधवार देर शाम एक छोटी सड़क दुर्घटना ने हिंसक रूप ले लिया. दो गुट आमने-सामने हो गए और जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के सात-आठ लोग घायल हो गए. घटना की शुरुआत एक वाहन टकराने की छोटी घटना से हुई, लेकिन जल्दी ही यह विवाद में बदल गया. स्थानीय लोग और ऑटो चालक आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ी कि शांतिपूर्ण गांव अचानक रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए मखदुमपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दो की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया.

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंगुरबागन गांव से लौट रहे ऑटो चालक के वाहन को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी. इसे लेकर गलतफहमी बढ़ी और स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक को पकड़ लिया. इसके बाद पहले कहासुनी हुई और फिर लाठी-डंडों के साथ मारपीट शुरू हो गई. इसी हिंसक भिड़ंत में बैजनाथ यादव, हसमत बानो, धीरेंद्र यादव और शाहजहां आलम समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

ये भी पढ़ें: कोचिंग के लिए निकले थे 3 दोस्त, रास्ते में काल बनकर आया ट्रक और 2 की दर्दनाक मौत

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मखदुमपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. अन्य घायल ग्रामीणों का उपचार स्थानीय स्तर पर जारी है. इस बीच, पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग काफी डरे हुए थे.

बराबर पर्यटन और मखदुमपुर थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया. पुलिस ने महिलाओं सहित कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. प्रशासन ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए गांव में लगातार गश्त जारी है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Muzaffarpur News
अवैध संबंध बनाने में रोड़ा बना पति, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर दी हत्या
SC-ST Act
220 ब्राह्मणों पर SC-ST एक्ट का केस दर्ज, जो सालों से गांव से बाहर हैं, उनका भी नाम
Deputy CM Samrat Choudhary
बिहार में बस-ऑटो में गंदे गाने बजाने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस अब सीधे भेजेगी जेल
Bihar News
ठग गिरोह का बिहार के कई जिला में है रैकेट, गांधी मैदान में भी लगता है ट्रेनिंग कैंप
Motihari News
एशियन हाईवे टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का भंडाफोड़: दो कर्मियों पर FIR
Prashant Kishor
PK Return: 8 फरवरी से जनता के बीच होंगे प्रशांत किशोर,जन सुराज को फिर से करेंगे खड़ा
NEET student Death case
नीट छात्रा केस में पटना पुलिस की 'एकतरफा' ब्रीफिंग: आईजी बोले- नो क्वेश्चन
Khesari Lal Yadav
यूट्यूब पर छाये खेसारी के ये होली गीत, 'रोप ला ऐ भौजी' से लेकर 'होली के कबूतर' तक
ADR Report
आलोक मेहता ने 36.54 लाख उड़ाए तो प्रो. नागेंद्र राउत 79,470 खर्च कर बने विधायक
Bagaha Police
पड़ोसी को फंसाने के लिए विस्फोटक मंगवाने की साजिश का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार