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Jehanabad News: दहेज के दानवों ने उजाड़ दी रूपा की दुनिया! मार्च में हुई थी लव मैरिज, अब कफन में लिपटी 22 वर्षीय नवविवाहिता

Jehanabad News: जहानाबाद के परस बिगहा थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. मायके पक्ष ने पति पर दहेज प्रताड़ना और गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 01:32 PM IST

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Jehanabad News: दहेज के दानवों ने उजाड़ दी रूपा की दुनिया! मार्च में हुई थी लव मैरिज, अब कफन में लिपटी 22 वर्षीय नवविवाहिता
Jehanabad News: दहेज के दानवों ने उजाड़ दी रूपा की दुनिया! मार्च में हुई थी लव मैरिज, अब कफन में लिपटी 22 वर्षीय नवविवाहिता

Jehanabad News: जहानाबाद में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना परस बिगहा थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव की है. मृतका की पहचान श्रवण कुमार की 22 वर्षीय पत्नी रूपा देवी के रूप में हुई है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि रूपा देवी और श्रवण कुमार ने इसी वर्ष मार्च महीने में प्रेम विवाह किया था. शादी के शुरुआती दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग किए जाने का आरोप सामने आया. मृतका के मायके वालों का कहना है कि दहेज की मांग पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी तीन कट्ठा जमीन बेचकर ससुराल वालों को पैसे दिए थे. इसके बावजूद रूपा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.

परिजनों ने बताया कि मंगलवार सुबह श्रवण कुमार ने फोन कर सूचना दी कि रूपा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो रूपा देवी मृत अवस्था में मिलीं. मायके पक्ष का आरोप है कि उसके गले पर दबाव के स्पष्ट निशान थे, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई. परिजनों ने सीधे तौर पर पति पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

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परिजनों का कहना है कि जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, आरोपी पति वहां से फरार हो गया. वहीं सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि महिला को अस्पताल लाए जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी.

डॉक्टर के अनुसार महिला के गले पर सुसाइडल टाइप का निशान पाया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा. फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और फरार पति की तलाश में छापेमारी जारी है.

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