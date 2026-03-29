जहानाबाद एसपी का चला हंटर, कर्तव्य में लापरवाही पर तीन थानाध्यक्षों को किया तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

जहानाबाद एसपी अपराजित लोहान ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में मखदुमपुर, कड़ौना और परस बीघा के थानाध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया है. मखदुमपुर और कड़ौना के प्रभारी अपराधियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के दौरान थाने में सोते पाए गए. वहीं, परस बीघा थानाध्यक्ष ने तीन साल पहले मर चुके एक आरोपी का गलत तरीके से जीवित सत्यापन कर विभाग को गुमराह किया था.
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Jehanabad News: जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक (SP) अपराजित लोहान ने जिले में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को धरातल पर उतारते हुए मखदुमपुर, कड़ौना और परस बीघा थानों के प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. एसपी की यह कार्रवाई ड्यूटी के दौरान शिथिलता बरतने और विभागीय कार्यों में घोर लापरवाही के कारण की गई है. जिले में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियानों की मॉनिटरिंग के दौरान इन अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे.
निलंबन की मुख्य वजह बीती रात जिले भर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया 'एस-ड्राइव' अभियान रहा. एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि जब इस महत्वपूर्ण अभियान के तहत छापेमारी और गश्त की जा रही थी, तब मखदुमपुर थाना प्रभारी दिवाकर कुमार विश्वकर्मा और कड़ौना प्रभारी संजय कुमार अपने कर्तव्य स्थल पर मौजूद रहने के बजाय थाने में ही आराम फरमाते पाए गए. फील्ड में उतरकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनकी यह लापरवाही पेशेवर रवैये के खिलाफ पाई गई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया.
सबसे चौंकाने वाली लापरवाही परस बीघा के थानाध्यक्ष श्याम किशोर पांडे की ओर से सामने आई. उन्हें एक हत्या के मामले में आरोपी फंटू कुमार के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई थी. थानाध्यक्ष बार-बार उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देते रहे कि उन्होंने आरोपी का सत्यापन कर लिया है. लेकिन जब एसपी ने डिजिटल माध्यमों और अन्य स्रोतों से जांच की, तो पता चला कि उक्त आरोपी की मौत तो तीन साल पहले ही बिजली के करंट लगने से हो चुकी थी. एक मृत व्यक्ति का जीवित बताकर सत्यापन करना और विभाग को गुमराह करना अक्षम्य अपराध माना गया और उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया.
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एसपी अपराजित लोहान की इस सख्त कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि जिले में कागजी घोड़े दौड़ाने और जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा. एसपी खुद डिजिटल माध्यमों से हर थाना क्षेत्र की गतिविधि पर नजर रख रहे हैं. इन तीन थानाध्यक्षों के निलंबन के बाद अब नए प्रभारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. जिले के अन्य थानों में भी अब हड़कंप की स्थिति है और अधिकारी अपने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने में जुट गए हैं.
जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट