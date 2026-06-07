Jehanabad News: साइकिल अपनाएं, पर्यावरण बचाएं, जहानाबाद में डीएम के नेतृत्व में निकली 'संडे ऑन साइकिल' रैली

राज्य चुनें
Jehanabad News: जहानाबाद में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. डीएम अलंकृता पाण्डेय के नेतृत्व में एक भव्य साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें स्वयं डीएम ने पूरी रैली के दौरान साइकिल चलाकर युवाओं और आम जनता का उत्साहवर्धन किया तथा समाज को एक बड़ा संदेश दिया. यह रैली काको के दक्षिणी स्थित +2 बालिका आवासीय विद्यालय से पूरे उत्साह के साथ शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जाकर संपन्न हुई. इस अनोखे अभियान में जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों, विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया.
रैली के दौरान बच्चों ने 'साइकिल अपनाएं, पर्यावरण बचाएं', 'ईंधन बचाओ, भविष्य बचाओ' और 'स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज' जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया. कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को साइकिल के उपयोग के प्रति प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था.
मीडिया से बात करते हुए डीएम अलंकृता पाण्डेय ने बताया कि विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आयोजित इस साइकिल रैली में जिले के बच्चों और युवाओं ने बहुत ही शानदार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ भागीदारी की है.
आम जनता को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सभी जिलेवासियों से अपील करना चाहूंगी कि जितना संभव हो सके, हमें पेट्रोल, डीजल और बिजली जैसे फॉसिल फ्यूल्स की बढ़ती खपत को कम करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए. साइकिल का इस्तेमाल न सिर्फ हमारी सेहत को दुरुस्त रखता है, बल्कि यह हमारी धरती और पर्यावरण को बचाने की दिशा में भी एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है. इस मुहिम में हर नागरिक को अपना-अपना योगदान अवश्य देना चाहिए.