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Jehanabad News: साइकिल अपनाएं, पर्यावरण बचाएं, जहानाबाद में डीएम के नेतृत्व में निकली 'संडे ऑन साइकिल' रैली

Jehanabad News: जहानाबाद में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आयोजित 'संडे ऑन साइकिल' रैली में डीएम अलंकृता पाण्डेय ने स्वयं साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया. इस अभियान में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 07, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:31 AM IST
Jehanabad News: साइकिल अपनाएं, पर्यावरण बचाएं, जहानाबाद में डीएम के नेतृत्व में निकली 'संडे ऑन साइकिल' रैली
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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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