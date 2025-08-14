Jehanabad News: मेन रोड पर अचानक ट्रक का इंजन बंद होने पर लग गया भयानक जाम, यातायात ठप
Jehanabad News: मेन रोड पर अचानक ट्रक का इंजन बंद होने पर लग गया भयानक जाम, यातायात ठप

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रेलवे मालगोदाम से सीमेंट लोड कर आ रहा एक ट्रक अचानक बीच सड़क पर खराब हो गया. ट्रक के इंजन खराब होने के कारण मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 14, 2025, 01:36 PM IST

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रेलवे मालगोदाम से सीमेंट लोड कर आ रह एक ट्रक अचानक बीच सड़क पर खराब हो गया. ट्रक का इंजन मुख्य सड़क पर पहुंचते ही बंद हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई. जाम के चलते ट्रैफिक पुलिस की टीम को यातायात व्यस्था को समान्य करने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है.

जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के काको मोड़ के पास गुरुवार को पटना-गया मुख्य सड़क मार्ग पर ट्रक के बंद होने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का तांता लग गया. जाम के कारण राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. गर्मी और उमस के बीच फंसे यात्रियों को घंटों जाम में इंतजार करना पड़ा.

ये भी पढ़ेंजलजमाव मुक्त होगा जहानाबाद, 11 करोड़ की सौगात और 318 करोड़ का बनेगा ड्रेनेज सिस्टम

इधर, जाम की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में जुट गई. ट्रक को सड़क से हटाने के लिए ड्राइवर और स्थानीय लोग लगातार प्रयास कर रहे हैंवहीं, पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है ताकि यातायात दबाव को कम किया जा सके.

इस संबंध में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सतेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे मालगोदाम से सीमेंट लोड कर आ रह एक ट्रक के बीच सड़क पर खराब हो जाने के कारण यह जाम लगा है. प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ट्रक को हटाकर यातायात व्यवस्था सामान्य की जाए. प्रशासन ने आमजन से धैर्य बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है.

इनपुटमुकेश कुमार

