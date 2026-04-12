Jehanabad News: बच्ची के जन्म पर साले-बहनोई में जंग! 100 रुपये के लिए बीच सड़क पर बहा खून

जहानाबाद जिले में खुशी का माहौल उस समय अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया, जब एक नवजात बच्ची के जन्म के बाद ससुराल और मायके पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए. सदर अस्पताल के पास बीच सड़क पर हुई इस मारपीट ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी.

पूरा मामला हुलासगंज थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव से जुड़ा है. यहाँ के निवासी रवि कुमार ने अपनी बहन को प्रसव के लिए नगर थाना क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था. प्रसव के बाद महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन यह खबर ससुराल पक्ष के लिए खुशी के बजाय विवाद का कारण बन गई. बताया जा रहा है कि ससुराल वाले इस बात से नाराज थे कि महिला को सरकारी अस्पताल के बजाय निजी नर्सिंग होम में क्यों भर्ती कराया गया. वे इलाज के खर्च और अस्पताल के चयन को लेकर मायके वालों से उलझ गए.

विवाद तब और गहरा गया जब प्रसूता ने अपने पति सुजीत कुमार से मात्र 100 रुपये की मांग की. पत्नी की यह छोटी सी मांग सुनते ही सुजीत आगबबूला हो गया. गुस्से में तमतमाया पति जैसे ही नर्सिंग होम के बाहर निकला, वह अपने साले रवि कुमार के साथ गाली-गलौज करने लगा. विवाद इतना बढ़ा कि सुजीत ने आपा खो दिया और पास की एक गन्ने के जूस की दुकान से गन्ना उठा लिया. उसने गन्ने और अपने हेलमेट से रवि पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे रवि का सिर फट गया और वह लहूलुहान हो गया.

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सदर अस्पताल के पास व्यस्त सड़क पर हो रही इस मारपीट को देख लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. हंगामे की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने घायल रवि कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी घटना पारिवारिक विवाद और आपसी असंतोष का परिणाम है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और घायलों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.