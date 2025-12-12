Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3038679
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: 4 दिसंबर से लापता था युवक, अब फल्गु नदी में तैरता मिला शव

Jehanabad News: जहानाबाद में एक सप्ताह से लापता व्यक्ति के शव को फल्गु नदी से बरामद किया गया है.  सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:01 PM IST

Trending Photos

Jehanabad News: 4 दिसंबर से लापता था युवक, अब फल्गु नदी में तैरता मिला शव
Jehanabad News: 4 दिसंबर से लापता था युवक, अब फल्गु नदी में तैरता मिला शव

Jehanabad News: जहानाबाद में उस दौरान सनसनी फैल गई जब एक सप्ताह से लापता व्यक्ति का शव फल्गु नदी में तैरता हुआ मिला. आशंका जताई जा रही है कि पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है. घटना घोसी थाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव के पास की है. मृतक की पहचान नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के बरहम स्थान निवासी 55 वर्षीय विजय प्रसाद के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि विजय प्रसाद 3 दिसंबर को अपने भांजे सुनील प्रसाद चंद्रवंशी के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए घोसी के गंगापुर-गोडसर गांव आए थे. जहां 4 दिसंबर की रात शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से ही लापता हो गए.

दूसरे दिन घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. परिजनों ने 5 दिसंबर को घोसी थाना में सनहा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस एवं परिजन लगातार उनकी तलाश में जुटे रहे, मगर सफलता नहीं मिली. शुक्रवार (12 दिसंबर) सुबह गांव के कुछ लोग फल्गु नदी किनारे गए तो उन्होंने एक शव को पानी में तैरता देखा. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना परिवार को दी. परिवार के लोग पहुंचे और शव की पहचान विजय प्रसाद के रूप में की. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

मृतक के भांजा ने बताया कि विजय प्रसाद का अपने बेटे से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. उसे शक है कि नाराज़ होकर उन्होंने संभवतः नदी में छलांग लगा दी होगी, जिसके कारण उनकी मौत हुई. शव मिलने की खबर के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी घटना को लेकर शोक और दहशत का माहौल है. इधर इस संबंध में घोसी थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने ऑफ कैमरा बताया कि पहली नजर में मामला पानी में डूबने से मौत का प्रतीत होता है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jehanabad newsBihar News

Trending news

Vaishali news
वैशाली: सिर्फ 4 महीने में लाखों पर्यटक, क्या खास है इस नए बुद्ध स्मृति स्तूप में?
Jehanabad news
Jehanabad News: 4 दिसंबर से लापता था युवक, अब फल्गु नदी में तैरता मिला शव
patna news
कभी अंधेरा फैलाने वाला खंडहर, अब रोशनी का ज्ञान देगा, अनोखे पावर म्यूजियम की तैयारी!
Bihar first film city
अब बांका में उतरेंगे बॉलीवुड स्टार! बिहार में पहली फिल्म सिटी का रास्ता साफ
Jehanabad news
बुलडोजर देख मचा हड़कंप, ऊंटा सब्जी मंडी हुई अतिक्रमण मुक्त, ठेले-खोखे हटाए गए
Bhojpuri news
भोजपुरी का 'भुगोल देवरा' बदल रहा! 15 अक्टूबर, 2025 को ही चल गया पता, जानिए सबकुछ
Zee Bihar Samvad
'78 साल में जो नहीं हुआ वो 78 दिन में करके दिखाएंगे...' दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान
Giridih news
टीचर हो तो ऐसा! विदाई में फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, गांववाले भी हो गए भावुक
Kishanganj News
किशनगंज में सेना स्टेशन के लिए जमीन अधिग्रहण पर बवाल, डीएम को सौंपा गया ज्ञापन
Jharkhand news
20 साल से फरार नक्सली मोतीलाल किस्कू गिरफ्तार! चकाई पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी