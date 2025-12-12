Jehanabad News: 4 दिसंबर से लापता था युवक, अब फल्गु नदी में तैरता मिला शव

Jehanabad News: जहानाबाद में उस दौरान सनसनी फैल गई जब एक सप्ताह से लापता व्यक्ति का शव फल्गु नदी में तैरता हुआ मिला. आशंका जताई जा रही है कि पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है. घटना घोसी थाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव के पास की है. मृतक की पहचान नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के बरहम स्थान निवासी 55 वर्षीय विजय प्रसाद के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि विजय प्रसाद 3 दिसंबर को अपने भांजे सुनील प्रसाद चंद्रवंशी के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए घोसी के गंगापुर-गोडसर गांव आए थे. जहां 4 दिसंबर की रात शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से ही लापता हो गए.

दूसरे दिन घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. परिजनों ने 5 दिसंबर को घोसी थाना में सनहा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस एवं परिजन लगातार उनकी तलाश में जुटे रहे, मगर सफलता नहीं मिली. शुक्रवार (12 दिसंबर) सुबह गांव के कुछ लोग फल्गु नदी किनारे गए तो उन्होंने एक शव को पानी में तैरता देखा. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना परिवार को दी. परिवार के लोग पहुंचे और शव की पहचान विजय प्रसाद के रूप में की. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

मृतक के भांजा ने बताया कि विजय प्रसाद का अपने बेटे से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. उसे शक है कि नाराज़ होकर उन्होंने संभवतः नदी में छलांग लगा दी होगी, जिसके कारण उनकी मौत हुई. शव मिलने की खबर के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी घटना को लेकर शोक और दहशत का माहौल है. इधर इस संबंध में घोसी थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने ऑफ कैमरा बताया कि पहली नजर में मामला पानी में डूबने से मौत का प्रतीत होता है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

