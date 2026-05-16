जहानाबाद में NH-22 पर भीषण सड़क हादसा: खड़ी ट्रक में घुसी तेज रफ्तार पिकअप, चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत

Jehanabad News: जहानाबाद के एनएच-22 पर कड़ौना थाना क्षेत्र के कनौदी ओवरब्रिज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार दूध लदी पिकअप वैन ने हाईवे पर खड़ी सीमेंट लदी ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
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Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में सुबह- सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां NH-22 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना कड़ौना थाना क्षेत्र के कनौदी ओवरब्रिज के पास हुई, जहां हाईवे पर पहले से खड़ी सीमेंट लदी ट्रक में दूध लेकर जा रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए और चालक केबिन में ही बुरी तरह फंस गया.
मृतक की पहचान हाजीपुर निवासी के रूप में की गई है. बताया जाता है कि NH-22 पर सीमेंट लदी ट्रक का डीजल खत्म हो जाने के कारण वह सड़क किनारे या हाईवे पर खड़ी थी. इसी दौरान बिहटा से दूध लादकर गया की ओर जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर सीधे ट्रक में जा घुसी, जिससे यह भीषण हादसा हो गया.
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हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक की जान मौके पर ही चली गई. घटना के कारण NH-22 पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और वाहनों को घंटों तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई वाहन दोनों तरफ फंसे रहे और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.
सूचना मिलते ही कड़ौना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद पिकअप का गेट काटकर चालक के शव को बाहर निकाला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर आगे की जांच में जुट गई है.