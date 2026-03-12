Jehanabad News: NH-22 पर काल बनी रफ्तार: अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो युवा स्कूल संचालक की गई जान

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद जिले में NH-22 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवा स्कूल संचालक की जान चली गई. यह हादसा कल्पा थाना क्षेत्र के कनौदी ओवरब्रिज के पास देर शाम उस समय हुआ जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक असंतुलित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी चला रहे 26 वर्षीय मनीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. मनीष कुमार शकुराबाद थाना क्षेत्र के सुकनाबिगहा गांव के रहने वाले थे और पटना जिले के वीर इलाके में एक निजी स्कूल का संचालन करते थे. इस घटना की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

शादी से लौटते समय हुआ हादसा

परिजनों के अनुसार मनीष कुमार बुधवार की शाम अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी से बारात में गए थे. शादी समारोह से लौटने के दौरान जब उनकी गाड़ी जहानाबाद के NH-22 पर कनौदी ओवरब्रिज के पास पहुंची, तभी अचानक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसा इतना गंभीर था कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मनीष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस ने पहुंचकर अस्पताल पहुंचाया

घटना की सूचना मिलते ही कल्पा थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे मनीष कुमार को बाहर निकाला और तुरंत जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने दुर्घटना की सूचना परिजनों को दी.

जांच में जुटी पुलिस, परिवार में मचा कोहराम

मनीष कुमार की मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम का माहौल है. वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार