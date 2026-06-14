/जहानाबाद में NH-22 पर भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, पत्नी की मौत, पति PMCH रेफर

राज्य चुनें
Jehanabad Road Accident: जहानाबाद में एनएच-22 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के मुसी मोड़ के पास की है. वहीं, घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना-गया मुख्य सड़क मार्ग NH-22 को घंटों जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. इससे आने-जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
मृतका की पहचान मंझोस गांव निवासी श्यामनंदन प्रसाद उर्फ बबलू की 30 वर्षीय पत्नी नेहा कुमारी के रूप में की गई है, जबकि श्यामनंदन प्रसाद गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद PMCH रेफर कर दिया गया है. घायल श्यामनंदन प्रसाद देवघर में योजना विभाग में अकाउंटेंट के पद पर तैनात हैं और आज ही अपनी ड्यूटी से लौटकर गांव आए थे. वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से गया जा रहे थे, तभी पीछे से आई कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.
हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया. घटना से भड़के ग्रामीणों ने मुआवजे और रफ्तार पर लगाम लगाने की मांग को लेकर पटना-गया हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया. भीषण गर्मी में यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी. राहत की बात यह रही कि इंसानियत दिखाते हुए कार सवार ने ही घायल श्यामनंदन को अपनी गाड़ी से तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी.
डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए PMCH, पटना रेफर कर दिया है. इधर, सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. स्थानीय लोगों को काफी समझाने-बुझाने के बाद हाईवे से जाम हटवाया गया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.