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जहानाबाद में NH-22 पर भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, पत्नी की मौत, पति PMCH रेफर

Jehanabad Road Accident: जहानाबाद के मखदुमपुर थाना क्षेत्र में एनएच-22 पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार महिला नेहा कुमारी की मौत हो गई, जबकि उनके पति श्यामनंदन प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 14, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:49 PM IST
जहानाबाद में NH-22 पर भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, पत्नी की मौत, पति PMCH रेफर
Image Credit: जहानाबाद में NH-22 पर भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को रौंदा

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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