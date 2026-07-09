Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH jehanabad
  • /जहानाबाद में 25 हजार वोल्ट की OHE लाइन का 35 मीटर तार चोरी, 3 घंटे तक ठप रहा पटना-गया रेल परिचालन

जहानाबाद में 25 हजार वोल्ट की OHE लाइन का 35 मीटर तार चोरी, 3 घंटे तक ठप रहा पटना-गया रेल परिचालन

Jehanabad News: जहानाबाद में पटना-गया रेलखंड पर चोरों ने 25 हजार वोल्ट की OHE लाइन का 35 मीटर हाई-टेंशन तार काट लिया. घटना के कारण डाउन लाइन पर करीब तीन घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा. RPF और तकनीकी टीम ने मरम्मत के बाद सेवा बहाल की.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 09, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:58 PM IST
जहानाबाद में 25 हजार वोल्ट की OHE लाइन का 35 मीटर तार चोरी, 3 घंटे तक ठप रहा पटना-गया रेल परिचालन
Image Credit: जहानाबाद में 25 हजार वोल्ट की OHE लाइन का 35 मीटर तार चोरीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांकीपुर उपचुनावः पशुपति पारस ने भी उतारा अपना कैंडिडेट,इस मुस्लिम नेता को दिया टिकट
Bankipur By-Election 20261 hr ago
2
Begusarai News1 hr ago
3
Vaishali news2 hrs ago
4
Jharkhand news2 hrs ago
5
jharkhand live3 hrs ago