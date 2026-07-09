/जहानाबाद में 25 हजार वोल्ट की OHE लाइन का 35 मीटर तार चोरी, 3 घंटे तक ठप रहा पटना-गया रेल परिचालन

राज्य चुनें
Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पटना-गया रेलखंड पर चोरों ने आरपीएफ और जीआरपी की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए करीब 25 हजार वोल्ट क्षमता वाली ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन का लगभग 35 मीटर हाई-टेंशन तार काट लिया. यह घटना पटना-गया रेलखंड के मदारपुर रेलवे गुमटी के पास हुई. इस वारदात से रेल महकमे में हड़कंप मच गया और डाउन लाइन पर करीब तीन घंटे तक ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित रहा.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि देर रात पुलिस गश्त नहीं होने का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया. चोरों द्वारा OHE का लार्ज स्पैन वायर काटते ही दानापुर रेल मंडल का सिग्नल सिस्टम और OHE लाइन प्रभावित हो गई. सूचना मिलते ही पूर्व मध्य रेलवे की तकनीकी टीम और RPF के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
RPF ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मदारपुर के पास स्थित एक पईन से कटे हुए तार को बरामद कर लिया. इसके बाद घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वायर को बदलकर मरम्मत कार्य पूरा किया गया, जिसके बाद रेल परिचालन दोबारा शुरु हो सका. हालांकि इस दौरान डाउन लाइन बंद रहने के कारण पलामू एक्सप्रेस, हटिया-पटना एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें रास्ते में खड़ी रहीं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
सीनियर तकनीशियन ने बताया कि आज सुबह करीब 3:30 बजे चोरों ने लार्ज स्पैन वायर काट दिया था, जिसकी सूचना दानापुर रेल मंडल से मिली. सूचना मिलते ही तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक मरम्मत कर करीब तीन घंटे बाद परिचालन बहाल कराया गया. फिलहाल आरपीएफ और जीआरपी पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और चोरी में शामिल गिरोह की तलाश में जुटी है.