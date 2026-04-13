जहानाबाद में 9वीं क्लास में एडमिशन न होने पर भड़के ग्रामीण, छात्राओं ने कहा- 'प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि दूसरे स्कूल जाओ'

Jehanbad News: जहानाबाद में 9वीं कक्षा में नामांकन न होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है. दर्जनों छात्राएं और अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य द्वार को बंद कर प्रदर्शन किया. यह घटना सदर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत केसरबाग खैरा में स्थित इंटरमीडिएट-स्तरीय ओमकार प्रवेशिका विद्यालय का है, जहां दाखिलों की कमी ने स्थानीय लोगों में भारी रोष पैदा कर दिया है. नाराज ग्रामीणों और छात्रों का आरोप है कि संस्थान को मॉडल स्कूल के तौर पर अपग्रेड करने की आड़ में स्थानीय बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने यह भी बताया कि पूरे क्षेत्र में यही एकमात्र हाई स्कूल है.

अब इसे मॉडल स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है, जिसके कारण खैरा,जमुक समेत तीन पंचायतों के छात्र-छात्राओं का 9वीं कक्षा में नामांकन रोक दिया गया है.छात्राओं ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि दूसरे स्कूल जाओ, जो यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर है. इतनी दूर जाकर पढ़ाई करना हम लड़कियों के लिए मुमकिन नहीं है. वहीं, मौके पर मौजूद अभिभावकों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा मॉडल स्कूल नहीं चाहिए जहां उनके अपने बच्चों को ही प्रवेश न मिले. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में और भी उग्र और धारदार आंदोलन किया जाएगा.

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वहीं, इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसी कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर फिलहाल सामान्य नामांकन पर रोक लगाई गई है. अभी तक केवल 137 बच्चों का चयन सूची के आधार पर हुआ है. आगे की प्रक्रिया विभाग से प्राप्त निर्देशों के बाद ही तय की जाएगी. ​फिलहाल, इस गतिरोध के कारण सैकड़ों बच्चों का शैक्षणिक भविष्य अधर में लटका हुआ है और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद