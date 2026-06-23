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मुहर्रम को लेकर जहनाबाद प्रशासन अलर्ट; DM छिरिङ वाई भूटिया और एसपी कोटा किरण कुमार की हाई-लेवल मीटिंग

मुहर्रम को लेकर जहनाबाद प्रशासन अलर्ट हैं. इसी को देखते हुए DM छिरिङ वाई भूटिया और एसपी कोटा किरण कुमार की हाई-लेवल मीटिंग हुई है. इस मीटिंग में डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा.

Written ByMukesh KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 23, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:33 PM IST
मुहर्रम को लेकर जहनाबाद प्रशासन अलर्ट; DM छिरिङ वाई भूटिया और एसपी कोटा किरण कुमार की हाई-लेवल मीटिंग
Image Credit: जहानाबाद प्रशासन बैठक (जी मीडिया)

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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