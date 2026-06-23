/मुहर्रम को लेकर जहनाबाद प्रशासन अलर्ट; DM छिरिङ वाई भूटिया और एसपी कोटा किरण कुमार की हाई-लेवल मीटिंग

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जहानाबाद में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न कराने के लिए समाहरणालय के ग्रामप्लेक्स भवन में नए डीएम छिरिङ वाई भूटिया (Chirring D. Y. Bhutia) और एसपी कोटा किरण कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में एक हाई-लेवल बैठक आयोजित की गई. बता दें कि इस बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के BDO, CO, SDPO, थानाध्यक्ष और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का करें पालन
बैठक के दौरान डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा. किसी भी सूरत में मुहर्रम जुलूस के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही सभी अखाड़ा और जुलूस आयोजकों को तय प्रक्रिया के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और जुलूस केवल निर्धारित रूट से ही निकाला जा सकेगा. डीएम ने यह भी साझा किया कि पिछले 10 वर्षों से जहानाबाद में मुहर्रम के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है, जो यहां के कौमी एकता की मिसाल है, फिर भी प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है.
असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी
पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने सुरक्षा खाके की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है. असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली या आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में मौजूद शांति समिति के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशासन को इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में पूरे सहयोग का भरोसा दिया है.