Jehanabad News: ग्राम सभा की अनदेखी कर बदला पंचायत सरकार भवन का स्थल, ग्रामिणों ने किया जमकर विरोध

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड अंतर्गत मकरपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण स्थल को बदले जाने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है. शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण समाहरणालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पंचायत सरकार भवन के लिए गुलजार बीघा गांव में पहले ही जमीन चिन्हित की जा चुकी थी और ग्राम सभा से भी उसी स्थल को स्वीकृति मिली थी. इसके बावजूद बिना किसी ठोस कारण के स्थल को बदलकर पंचायत मुख्यालय से लगभग नौ किलोमीटर दूर कर दिया गया, जो नियमों और जनहित दोनों के खिलाफ है. ग्रामीणों का आरोप है कि यह फैसला सरकारी दबाव और मनमानी के तहत लिया गया है, जिससे पंचायत के आम लोगों को भारी परेशानी होगी.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत सरकार भवन जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र का निर्माण पंचायत क्षेत्र से दूर करना पूरी तरह अनुचित है. इससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी. प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर गुलजार बीघा में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए.

मामले की जानकारी मिलते ही जिला पंचायतीराज पदाधिकारी सुजीत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि पहले गुलजार बीघा में स्थल चिन्हित किया गया था, लेकिन बीच में मंदिर आ जाने के कारण निर्माण कार्य संभव नहीं हो सका. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले डेढ़ साल से इस मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाद अंचल अधिकारी द्वारा एक वैकल्पिक स्थल का चयन किया गया है.

अधिकारियों ने ग्रामीणों के दबाव या किसी तरह की धांधली के आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि नियमानुसार पंचायत सरकार भवन पंचायत मुख्यालय में ही बनना चाहिए, लेकिन यदि वहां भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो वैकल्पिक स्थल का चयन किया जाता है. फिलहाल दोनों स्थलों की जांच की जा रही है और जांच के बाद नियमसंगत निर्णय लिया जाएगा. वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार