Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3061746
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: ग्राम सभा की अनदेखी कर बदला पंचायत सरकार भवन का स्थल, ग्रामिणों ने किया जमकर विरोध

Jehanabad News: जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड स्थित मकरपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का स्थल बदले जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. ग्राम सभा से स्वीकृत स्थल को बदलने के आरोप में ग्रामीणों ने समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया और प्रशासन से जांच व कार्रवाई की मांग की.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:22 PM IST

Trending Photos

ग्राम सभा की अनदेखी कर बदला पंचायत सरकार भवन का स्थल, ग्रामिणों ने किया जमकर विरोध
ग्राम सभा की अनदेखी कर बदला पंचायत सरकार भवन का स्थल, ग्रामिणों ने किया जमकर विरोध

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड अंतर्गत मकरपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण स्थल को बदले जाने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है. शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण समाहरणालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पंचायत सरकार भवन के लिए गुलजार बीघा गांव में पहले ही जमीन चिन्हित की जा चुकी थी और ग्राम सभा से भी उसी स्थल को स्वीकृति मिली थी. इसके बावजूद बिना किसी ठोस कारण के स्थल को बदलकर पंचायत मुख्यालय से लगभग नौ किलोमीटर दूर कर दिया गया, जो नियमों और जनहित दोनों के खिलाफ है. ग्रामीणों का आरोप है कि यह फैसला सरकारी दबाव और मनमानी के तहत लिया गया है, जिससे पंचायत के आम लोगों को भारी परेशानी होगी.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत सरकार भवन जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र का निर्माण पंचायत क्षेत्र से दूर करना पूरी तरह अनुचित है. इससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी. प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर गुलजार बीघा में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए.

ये भी पढ़ें: जहानाबाद में सड़क पर उतरे शिक्षक, डीईओ और डीपीओ के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जानकारी मिलते ही जिला पंचायतीराज पदाधिकारी सुजीत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि पहले गुलजार बीघा में स्थल चिन्हित किया गया था, लेकिन बीच में मंदिर आ जाने के कारण निर्माण कार्य संभव नहीं हो सका. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले डेढ़ साल से इस मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाद अंचल अधिकारी द्वारा एक वैकल्पिक स्थल का चयन किया गया है.

अधिकारियों ने ग्रामीणों के दबाव या किसी तरह की धांधली के आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि नियमानुसार पंचायत सरकार भवन पंचायत मुख्यालय में ही बनना चाहिए, लेकिन यदि वहां भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो वैकल्पिक स्थल का चयन किया जाता है. फिलहाल दोनों स्थलों की जांच की जा रही है और जांच के बाद नियमसंगत निर्णय लिया जाएगा. वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार 

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Bettiah Police
SP साहब! आपकी पुलिस तो खड़ा होकर जमीन कब्जा करवाने लगी, मंत्रीजी आपसे बहुत खफा हैं
Bettiah Police
भाजपा के मंत्री की भी नहीं सुन रही बेतिया की 'सम्राट' पुलिस, शिकायत करते रह गए और...
Girdhari Lal Sahu
कौन हैं गिरधारी लाल साहू, जिसने बिहार की लड़कियों पर की गंदी बयानबाजी
nitish kumar
इतिहास की धरोहर कुम्हरार पार्क का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण
Supreme Court
दो दिन के लिए बिहार आ रहे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, विकास कार्यों का करेंगे
Madhepura news
राज्य स्तर पर मधेपुरा के बाल वैज्ञानिकों का परचम, सुपर 30 में दो छात्रों का चयन
congress
RJD का साथ छोड़ने की कांग्रेसियों की मांग नई नहीं है, अशोक चौधरी तो...
madhumakhi palan
घर से निकली मिठास, विदेशों तक पहुंचा बिहार का शहद, जीविका दीदियों ने रचा इतिहास
Bihar Junior Hockey Team
खेलो इंडिया ASMITA गेम्स में बिहार की जूनियर हॉकी गर्ल्स का दमखम, रजत पदक जीता
Transport Minister
बिहार में उतरने वाली हैं सैकड़ों नई बसें, परिवहन मंत्री का ऐलान