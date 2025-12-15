Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3041579
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

ठंड बढ़ते ही चोर सक्रिय, जहानाबाद में बैंक कर्मी के बंद घर से लाखों की चोरी

Jehanabad Crime Newsजहानाबाद के पटेल नगर मोहल्ले में एक बैंक कर्मी के बंद घर में बड़ी चोरी की घटना सामने आई हैठंड बढ़ते ही सक्रिय हुए चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर घर में प्रवेश किया और नकदी, जेवरात सहित करीब तीन लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 15, 2025, 01:42 PM IST

Trending Photos

ठंड बढ़ते ही चोर सक्रिय, जहानाबाद में बैंक कर्मी के बंद घर से लाखों की चोरी
ठंड बढ़ते ही चोर सक्रिय, जहानाबाद में बैंक कर्मी के बंद घर से लाखों की चोरी

Jehanabad Crime News: ठंड का मौसम शुरू होते ही चोरी की घटनाएं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं. ताजा मामला जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर मोहल्ले से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने एक बैंक कर्मी के बंद घर को निशाना बनाया. चोरों ने घर से करीब ढाई से तीन लाख रुपये की संपत्ति चुरा ली. पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना के बाद इलाके में दहशत और असुरक्षा का माहौल बन गया है. स्थानीय लोग लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से सहमे हुए हैं और पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

खिड़की का ग्रिल तोड़कर दिया वारदात को अंजाम
पीड़ित गृहस्वामी धनंजय मिश्रा ने बताया कि वह बैंक में काम के सिलसिले में घर में ताला बंद कर बाहर गए थे. देर रात करीब 11 बजे जब वे घर लौटे तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए. कमरों में सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियां खुली हुई थीं. जांच करने पर पता चला कि चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर घर में प्रवेश किया. सीसीटीवी फुटेज में दो युवक घर के भीतर घुसकर इधर-उधर सामान तलाशते साफ नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में SBI एटीएम से 25 लाख की चोरी, लग्जरी कार से आए थे चोर

Add Zee News as a Preferred Source

नकदी, जेवरात और कीमती सामान पर किया हाथ साफ
धनंजय मिश्रा के अनुसार चोरों ने गोदरेज में रखे करीब 60 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, वीडियो कैमरा और कई कीमती कपड़े चोरी कर लिए. इसके अलावा, पहचान से बचने के लिए चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. हालांकि, कैमरा खराब करने से पहले की रिकॉर्डिंग में चोरों की गतिविधियां कैद हो चुकी थीं, जो अब जांच में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

छह महीने में दूसरी चोरी, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल
पीड़ित ने बताया कि बीते छह महीनों में यह उनके घर में चोरी की दूसरी बड़ी घटना है. इससे पहले भी करीब पांच लाख रुपये की संपत्ति की चोरी हुई थी, जिसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक न तो सामान बरामद हुआ और न ही चोरों की गिरफ्तारी हो सकी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है. वहीं, लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

TAGS

jehanabad crime news

Trending news

Bihar News
अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नितिन नबीन तक... कौन कितनी उम्र में बने भाजपा के अध्यक्ष?
Khunti Tilkut Market
मकर संक्रांति की आहट से महका खूंटी बाजार, तिलकुट की खुशबू से सजीं गलियां
Bettiah news
36 गोलियों से दहशत फैलाने वाले टेंडर माफियाओं पर SP शौर्य सुमन का एक्शन
road accident
कोहरे के कारण बिहार में कई सड़क हादसे, सासाराम में लोगों ने यात्री बस फूंक दी
Jharkhand news
केंदुआडीह में जहरीली गैस का रिसाव, बीसीसीएल की लापरवाही पर सांसद ने लगाया आरोप
Nitin Nabin Education
कितने पढ़े लिखे हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, जानिए
nitin Nabin
पत्नी संभालती हैं घर और काम, अनूठी है नितिन नबीन और दीपमाला की प्रेम कहानी
nitin Nabin
कभी अनुराग ठाकुर की टीम के सदस्य थे नितिन नबीन, अब सब उनके अंडर काम करेंगे
Neelkamal Singh
धुन जबरदस्त, बीट्स मस्त...वीडियो में नीलकमल सिंह-श्वेता महारा का शानदार अंदाज
Petrol-diesel rate
महंगाई के बीच बिहार वालों को राहत, पेट्रोल-डीजल सस्ता, LPG और CNG के दाम स्थिर