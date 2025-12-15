ठंड बढ़ते ही चोर सक्रिय, जहानाबाद में बैंक कर्मी के बंद घर से लाखों की चोरी

Jehanabad Crime News: ठंड का मौसम शुरू होते ही चोरी की घटनाएं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं. ताजा मामला जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर मोहल्ले से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने एक बैंक कर्मी के बंद घर को निशाना बनाया. चोरों ने घर से करीब ढाई से तीन लाख रुपये की संपत्ति चुरा ली. पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना के बाद इलाके में दहशत और असुरक्षा का माहौल बन गया है. स्थानीय लोग लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से सहमे हुए हैं और पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

खिड़की का ग्रिल तोड़कर दिया वारदात को अंजाम

पीड़ित गृहस्वामी धनंजय मिश्रा ने बताया कि वह बैंक में काम के सिलसिले में घर में ताला बंद कर बाहर गए थे. देर रात करीब 11 बजे जब वे घर लौटे तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए. कमरों में सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियां खुली हुई थीं. जांच करने पर पता चला कि चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर घर में प्रवेश किया. सीसीटीवी फुटेज में दो युवक घर के भीतर घुसकर इधर-उधर सामान तलाशते साफ नजर आ रहे हैं.

नकदी, जेवरात और कीमती सामान पर किया हाथ साफ

धनंजय मिश्रा के अनुसार चोरों ने गोदरेज में रखे करीब 60 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, वीडियो कैमरा और कई कीमती कपड़े चोरी कर लिए. इसके अलावा, पहचान से बचने के लिए चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. हालांकि, कैमरा खराब करने से पहले की रिकॉर्डिंग में चोरों की गतिविधियां कैद हो चुकी थीं, जो अब जांच में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

छह महीने में दूसरी चोरी, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

पीड़ित ने बताया कि बीते छह महीनों में यह उनके घर में चोरी की दूसरी बड़ी घटना है. इससे पहले भी करीब पांच लाख रुपये की संपत्ति की चोरी हुई थी, जिसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक न तो सामान बरामद हुआ और न ही चोरों की गिरफ्तारी हो सकी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है. वहीं, लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.

