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Jehanabad News: NH-22 पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; नंबर प्लेट बदलकर बियर की तस्करी कर रहा था पटना का गोलू, ऐसे चढ़ा हत्थे

Jehanabad News: जहानाबाद में पुलिस ने NH-22 पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने नंबर प्लेट बदलकर बियर की तस्करी कर रहे पटना के गोलू को गिरफ्तार किया है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 09, 2026, 03:48 PM IST

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Jehanabad News: NH-22 पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; नंबर प्लेट बदलकर बियर की तस्करी कर रहा था पटना का गोलू, ऐसे चढ़ा हत्थे

Jehanabad News: जहानाबाद में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है. ताजा मामला कड़ौना थाना क्षेत्र का है, जहां एनएच-22 पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक कार से भारी मात्रा में बियर बरामद की है. इस कार्रवाई में पुलिस ने पटना के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की गाड़ी के जरिए तस्करी को अंजाम दे रहा था. कड़ौना थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि एनएच-22 के रास्ते शराब की एक बड़ी खेप ले जाई जा रही है.

पुलिस ने तुरंत बिछाया जाल
सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और संदिग्ध कार को रुकवा कर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार से 24 कार्टून बियर बरामद किए गए. ​पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान गोलू कुमार के रूप में हुई है, जो पटना के बेउर मोड़ का रहने वाला बताया जा रहा है. जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिस कार से तस्करी की जा रही थी,वह चोरी की है. दिल्ली नंबर की गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर तस्करी की जा रही थी.

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इस मामले की पुष्टि करते हुए सदर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस को सटीक इनपुट मिला था, जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए पुलिस का अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा. फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी गोलू कुमार से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि तस्करी के मुख्य सरगना और इस नेटवर्क के अन्य ठिकानों का पता लगाया जा सके. इस कार्रवाई से स्थानीय शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

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